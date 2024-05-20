Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Σοφά δεν έχουμε κυρώσει τα μνημόνια

Η βαλκανική πολιτική της χώρας μας βρέθηκε στο επίκεντρο συνέντευξης του υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ

Για τις σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Βορίδης θύμισε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας κατά το παρελθόν, συγκεκριμένα ότι καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης, ότι είχε πει πως από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η Συμφωνία στο Κοινοβούλιο και θα καταρτιστεί και από το άλλο μέρος, αυτή η Συμφωνία είναι διεθνής και δεσμεύει. Ακόμη ότι η ΝΔ είχε διευκρινίσει πως θα την εφαρμόσει, πράγμα που «είχαμε πει προεκλογικά».

Όσον αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου και του εντολοδόχου πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο Έλληνας υπουργός, αφού τις χαρακτήρισε «απαράδεκτες», διευκρίνισε ότι «δεν μεταβάλλουν τη νομική πραγματικότητα».

«Σοφά δεν έχουμε κυρώσει τα μνημόνια. Σοφότατα. Διότι αυτό αποτελεί βασικό μοχλό πίεσης για την πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας με έναν εσωτερικό μηχανισμό που δεν υπάρχει μέσα στη Συμφωνία. Το να μπορείς να έχεις διαπραγματευτική δύναμη στα χέρια σου, αυτό είναι πολύ σημαντικό και ευτυχώς που ο πρωθυπουργός δεν το έπραξε. Δικαιώνεται απολύτως τώρα», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε:

«Το εντυπωσιακό είναι ότι έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που μας φόρτωσε αυτήν τη Συμφωνία και λέει, "να πάμε τώρα, αυτήν τη χρονική στιγμή, να κυρώσουμε τα μνημόνια". Τώρα, που οι άλλοι λένε ότι δεν τους αρέσει το όνομα. Το διαπραγματευτικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας, να πάμε να το δώσουμε. Αυτό πραγματικά (που) με ξεπερνά (είναι) για την αντίληψη που έχουν (σ.σ. στην αξιωματική αντιπολίτευση) για την εξωτερική πολιτική».

Όμως, ο Μ. Βορίδης επιτέθηκε και στους «πατριώτες του καναπέ» ή την «υποτίθεται, εθνικιστική αντιπολίτευση». Η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, έρχεται και λέει: «Να πάμε τώρα να εκτεθούμε διεθνώς καταγγέλλοντας».

Κατά συνέπεια, συμπέρανε, «εδώ (που) έχει ανοίξει ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο αφορά πρωτίστως και κυρίως τα Σκόπια, εμείς να κάνουμε και τα δύο λάθη. Ή -από τη μια μεριά- να δώσουμε ό,τι διαπραγματευτικό όπλο έχουμε -αυτό μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- ή -από την άλλη μεριά- να πάμε μόνοι μας να αυτενεργήσουμε να καταγγείλουμε».

Στο ερώτημα, δε, αν ήταν μειοδοτική η Συμφωνία, ο κ. Βορίδης απάντησε: «Είχαν ακουσθεί συγκεκριμένες απόψεις και ως προς αυτό. Μην πάμε στον τότε διάλογο, γιατί αυτός έχει γίνει». Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «το απαράδεκτο είναι να λέγεται ότι εμείς έχουμε αλλάξει θέση. Οι θέσεις ήταν διατυπωμένες, και όχι μετεκλογικά το 2019, αλλά προεκλογικά».

Με αφορμή το θέμα Μπελέρη σημείωσε: «Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται η Αριστερά, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αντικειμενικά».

Αφού επανέλαβε ότι κατά παράβαση του κράτους δικαίου φυλακίστηκε ο Φρ. Μπελέρης, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε: «Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αποκλείσαμε τον Ράμα από τις βαλκανικές διαβουλεύσεις, διεθνοποιήσαμε το ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα πήρε ψήφισμα».

Τέλος, υπογράμμισε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κανείς δεν τα ξέρει καλύτερα από τον Φρ. Μπελέρη, ο οποίος - όπως επεσήμανε ο κ. Βορίδης- είναι «υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Δεν είδα τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, στη ΝΔ είναι».

