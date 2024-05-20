Λογαριασμός
Χουάνκαρ-Μπερνάρ: Αποθέωση στην τελευταία παράσταση στο κοινό τους

Δείτε πως αποθεώθηκαν οι Χουανκάρ και Μπερνάρ μετά τη λήξη του ντέρμπι και τον τελευταίο τους αγώνα στη Λεωφόρο

Μπερνάρ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, στην Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 2 γκολ. Όμως οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν την ισοφάριση.

Ο μοναδικός στόχος που απέμεινε είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου και πλέον είναι επιτακτική ανάγκη για τους «πράσινους». Μόνο με νίκη κόντρα στον Άρη το Τριφύλλι θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. 

Πηγή: skai.gr

