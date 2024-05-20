Χουάνκαρ-Μπερνάρ: Αποθέωση στην τελευταία παράσταση στο κοινό τους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, στην Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 2 γκολ. Όμως οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν την ισοφάριση.

Ο μοναδικός στόχος που απέμεινε είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου και πλέον είναι επιτακτική ανάγκη για τους «πράσινους». Μόνο με νίκη κόντρα στον Άρη το Τριφύλλι θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.