Την πόρτα του ανακριτή πέρασε πριν λίγο ο 50χρονος κατ' ομολογία δολοφόνος της 40χρονης πρώην συζύγου του, την οποία σκότωσε στο Μενίδι τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο δράστης της δολοφονίας, φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς πως έστησε καρτέρι σε σημείο, κοντά στο σπίτι του θύματος, και σκότωσε τη 40χρονη γυναίκα με πάνω από δέκα μαχαιριές.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι ότι σχεδίασε και εκτέλεσε το έγκλημα χωρίς ούτε λεπτό να υπαναχωρήσει από το σχέδιο του, που ήταν να εξοντώσει τη γυναίκα γιατί «του έτρωγε τα λεφτά με άλλον άντρα».

Ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, ο κατηγορούμενος σήμερα φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να πείσει πως το έγκλημα δεν προσχεδιάστηκε και ότι έγινε υπό καθεστώς ψυχικής φόρτισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.