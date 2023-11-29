Ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν δέχθηκε επίθεση από άλλον κρατούμενο στη ρωσική φυλακή στην οποία εκτίει την ποινή του με την κατηγορία της κατασκοπείας την οποία ο ίδιος αρνείται, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αδερφός του.

Ο Γουίλαν δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο και αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε ένα εργαστήριο ραπτικής σε σωφρονιστική αποικία στην περιοχή Μορντόβια της Ρωσίας, όταν προσπάθησε και απέτυχε να πείσει έναν άλλο κρατούμενο να μετακινηθεί.

«Ένας νέος κρατούμενος μπλόκαρε μέρος της γραμμής παραγωγής και ο Πολ του ζήτησε να φύγει από τη μέση . Μετά από επανειλημμένες παρακλήσεις ο κρατούμενος χτύπησε τον Πολ στο πρόσωπο, σπάζοντας τα γυαλιά του Πολ κατά το επεισόδιο και προσπάθησε να τον χτυπήσει για δεύτερη φορά» ανέφερε σε δηλώσεις του ο αδερφός του Πολ Ντέιβιντ Γουίλαν.

«Ο Πολ σηκώθηκε όρθιος για να εμποδίσει το δεύτερο χτύπημα και άλλοι κρατούμενοι επενέβησαν για να εμποδίσουν τον κρατούμενο να συνεχίσει την επίθεση στον Πολ».

Ο Ντείβιντ Γουίλαν δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο αδερφός του έγινε στόχος επειδή είναι ένας Αμερικανός και τα αντιαμερικανικά συναισθήματα «δεν είναι ασυνήθιστα μεταξύ των άλλων κρατουμένων»|.

«Ο Πολ λέει πως πιστεύει ότι η διεύθυνση της φυλακής λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της την επίθεση», είπε.

Ο Πολ Γουίλαν συνελήφθη το 2018 στη Ρωσία, καταδικάστηκε με την κατηγορία της κατασκοπείας το 2020 σε 16 χρόνια φυλάκιση, ποινή που εκτίει σε φυλακή στη Μορντόβια, μια ρωσική περιοχή νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Τόσο ο ίδιος ο Γουίλαν όσο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνούνται ότι είναι κατάσκοπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.