«Viral» στα social media έχει γίνει βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok με πρωταγωνίστρια την Τέιλορ Σουίφτ. Ειδικότερα, στα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η τραγουδίστρια να έχει ένα σημάδι στον λαιμό της, το οποίο πολλοί υποστήριξαν πως είναι «πιπιλιά».

Στο βίντεο, το σημάδι εμφανίστηκε όταν η Τέιλορ Σουίφτ έφερε τα μαλλιά της από τη μια πλευρά του κεφαλιού της την ώρα που ερμήνευε το «Champagne Problems» το βράδυ του Σαββάτου στη Friends Arena. Μάλιστα, οι περισσότεροι απόδωσαν την εικόνα στον σύντροφο της τραγουδίστριας, Travis Kelce.

«Κυρία Τέιλορ Άλισον Σουίφτ είναι αυτή μια πιπιλιά στον λαιμό σας ή "κάψατε τον εαυτό σας με σίδερο για μαλλιά";», αναρωτήθηκε χρήστης του X, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ο Travis Kelce είχε μεγάλες ορέξεις. Βλέπουμε ότι το τραγούδι ''High School' γίνεται πραγματικότητα».

Η Taylor Swift είναι μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, δισεκατομμυριούχος, η οποία «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα-φαινόμενο και είναι μόλις 34 ετών! Με το 11ο στούντιο άλμπουμ της -«The Tortured Poets Department» (η συνέχεια του βραβευμένου με Grammy «Midnights» του 2022)- ο θόρυβος γύρω από την τραγουδίστρια δεν λέει να κοπάσει…

Η τραγουδίστρια, που ξεκίνησε πριν από, περίπου, 15 χρόνια την καριέρα της στο Νάσβιλ, κοιτίδα της κάντρι μουσικής, διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, διανθισμένο από επιτυχίες και ρεκόρ, με τα άλμπουμ της ή τις επανεκτελέσεις των τραγουδιών της να εκτοξεύονται συχνά στις πρώτες θέσεις των αμερικανικών κατατάξεων. Η Swift είναι δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», συγκεντρώνοντας 1,1 δισ. δολάρια, με βάση τα κέρδη από την περιοδεία «Eras Tour» και την αξία του ποπ μουσικού της καταλόγου.

Η καλλιτέχνιδα είχε μιλήσει για τον σύντροφό της στο περιοδικό «Time». Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι η «αρχή» για το ειδύλλιό τους ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο με πρωτοβουλία του Travis Kelce, όταν την κάλεσε στο podcast «New Heights». «Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα αμέσως μετά από αυτό. Έτσι, είχαμε πραγματικά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που κανείς δεν το ήξερε, για το οποίο είμαι ευγνώμων, γιατί μπορέσαμε να γνωριστούμε καλύτερα», ανέφερε η τραγουδίστρια. Μάλιστα, η Swift επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους ήταν ζευγάρι από τη στιγμή που έγινε πρωτοσέλιδο για την παρουσία της στον πρώτο αγώνα των Kansas City Chiefs, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

