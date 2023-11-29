Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν επιζώντες της συντριβής σήμερα ενός αεροσκάφους Osprey των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην θάλασσα, ανοιχτά της νότιας Ιαπωνίας, με έξι επιβαίνοντες.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή είχε αρχικά ανακοινώσει ότι το πλήρωμα του Osprey, υβριδικού αεροσκάφους οριζόντιας και κάθετης προσγείωσης-απογείωσης, ήταν 8μελές, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε και ανακοίνωσε ότι ήταν 6μελές.

Ένα μέλος του βρέθηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και καρδιακό παλμό και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του μετά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, το λιμενικό και ντόπιοι αλιείς μετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών του πληρώματος.

Ο επικεφαλής τοπικού αλιευτικού συνεταιρισμού δήλωσε ότι αλιείς είχαν βρει τρεις ανθρώπους στη θάλασσα, αλλά δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

"Σήμερα λάβαμε μια πληροφορία στις 14:47 (07:47 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την οποία ένα Osprey των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη κοντά στο νησί Γιακουσίμα", είχε δηλώσει νωρίτερα εκπρόσωπος της ιαπωνικής ακτοφυλακής.

"Η αστυνομία δέχθηκε σήμα, σύμφωνα με το οποίο φλόγες έβγαιναν από τον αριστερό κινητήρα ενός Osprey" και αυτό έχανε ύψος κοντά στο νησί Γιακουσίμα, δήλωσε παράλληλα αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στον νομό Καγκοσίμα, στον οποίο υπάγεται το Γιακουσίμα.

"Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία επιβεβαίωσης" του μεγέθους της τραγωδίας, έχοντας ως προτεραιότητα τη "διάσωση ζωών", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης Χιροκάζου Ματσούνο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού, όπου άλλο Osprey προσγειώθηκε επιτυχώς σήμερα περίπου την ώρα της συντριβής, δήλωσε παράλληλα εκπρόσωπος των αρχών του νομού.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος) με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν ότι η αριστερή μηχανή του φαινόταν να έχει πάρει φωτιά καθώς προσέγγιζε σε αεροδρόμιο για να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, παρά την καλή ορατότητα που υπήρχε και την απουσία ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ στις 14:40 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το Osprey αυτό είχε απογειωθεί από την αμερικανική αεροναυτική βάση του Ιουακούνι, κοντά στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, για να μεταβεί σε άλλη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Οκινάουα, στο νοτιοδυτικό άκρο του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

Σύμφωνα πάντα με το NHK, πρόκειται για Osprey CV-22 που ανήκε σε άλλη αεροπορική βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ιαπωνία, αυτή στη Γιοκότα, κοντά στο Τόκιο.

Τα Osprey είναι προϊόν συνεργασίας της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Boeing και της ειδικής στα ελικόπτερα Bell.

Η αξιοπιστία τους αποτελεί ωστόσο αντικείμενο συζητήσεων εδώ και καιρό λόγω πολλών δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί με αυτό το αεροσκάφος. Η ανάπτυξή τους στην Ιαπωνία ήταν αμφιλεγόμενη, καθώς επικριτές της δήλωναν ότι τα αεροσκάφη αυτά είναι επιρρεπή στα ατυχήματα. Ο αμερικανικός στρατός και η Ιαπωνία δηλώνουν ότι είναι ασφαλή.

Η Ιαπωνία, η οποία χρησιμοποιεί επίσης αεροσκάφη Osprey, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν σχεδιάζει να τα καθηλώσει στο έδαφος και πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον αμερικανικό στρατό να ερευνήσει το σημερινό δυστύχημα.

Στα τέλη Αυγούστου, τρεις Αμερικανοί πεζοναύτες σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με Osprey στη βόρεια Αυστραλία στη διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των αμερικανικών και των αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων.

Το 2022, τέσσερις Αμερικανοί πεζοναύτες είχαν επίσης χάσει τη ζωή τους στη Νορβηγία, όταν το Osprey στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη διάρκεια ασκήσεων του NATO.

Αεροσκάφος του ίδιου τύπου του αμερικανικού στρατού είχε επίσης συντριβεί στη θάλασσα το 2017 μετά την πρόσκρουσή του στο πίσω μέρος πλοίου στο πλαίσιο αμερικανο-αυστραλιανών στρατιωτικών ασκήσεων, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Επίσης τον Απρίλιο του 2000, 19 πεζοναύτες είχαν σκοτωθεί όταν Osprey συνετρίβη στην Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν περίπου 54.000 στρατιώτες στην Ιαπωνία, η πλειονότητα των οποίων στρατοπεδεύει στα νότια νησιά του νομού της Οκινάουα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

