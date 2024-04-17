Τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με πάνω από 300 drones και βαλλιστικούς πυραύλους, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει στο χτύπημα αυτό χωρίς ωστόσο, να ανακοινώνει το πότε θα συμβεί αυτό.

Σε μήνυμά του σήμερα, Τετάρτη ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τις χώρες που βοήθησαν στην άμυνα του Ισραήλ ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι «θα αποφασίσουμε μόνοι μας πως θα υπερασπιστούμε τη χώρας μας».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, Σταύρος Ιωαννίδης, εκείνη που πιθανότατα θα αναλάβει να βγάλει εις πέρας την επιχείρηση που σχεδιάζει η χώρα είναι η πολεμική της αεροπορία. Με τα ισραηλινά μαχητικά να μπορούν να πετούν και εκτός του εναέριου χώρου της, αποτελούν ένα ισχυρό «όπλο» για τη χώρα. Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν θέσει ήδη τα συστήματά τους σε μέγιστη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ισραηλινή αντεπίθεση.

Τα βασικά σενάρια αντεπίθεσης του Ισραήλ

Η αντεπίθεση του Ισραήλ δεν αναμένεται ωστόσο να αργήσει, με τη χώρα να έχει εξετάσει διάφορα σενάρια αντεπίθεσης. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Γιάννης Παλιούρας, τρία είναι τα πιθανά σενάρια και όλα περιλαμβάνουν το Λίβανο.

Σενάριο πρώτο: Ένα περιφερειακό χτύπημα

Ένα χτύπημα δηλαδή που δε θα επηρεάσει το Ιράν ωστόσο θα χτυπηθούν θέσεις, του Λιβάνου, της Συρίας, του Ιράκ και της Υεμένης. Σε Συρία και Ιράκ έχει ξεκινήσει ήδη η διασπορά καθώς αναμένουν από στιγμή σε στιγμή μια επίθεση από το Ισραήλ. Πιθανά χτυπήματα θεωρούνται θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, αποθήκες πυρομαχικών αλλά και εργαστήρια που κατασκευάζουν ρουκέτες και κάθε είδους οπλισμό.

Την ίδια ώρα, το Λίβανο που αποτελεί το «αγκάθι στο πλευρό» του Ισραήλ αναμένεται ότι κάποια στιγμή θα δεχτεί μια σφοδρή χερσαία εισβολή. Στόχος είναι να τελειώνει μια και καλή το Ισραήλ με την Χεζμπολάχ και το βόρειο μέτωπο.

Σενάριο δεύτερο: Μια περιορισμένη επίθεση μέσα στο Ιράν

Το Ισραήλ θα χτυπήσει σε συμβολικούς στόχους δηλαδή, βάσεις που εκτοξεύθηκαν drones, υπόγειες αποθήκες που υπάρχουν βαλλιστικοί πύραυλοι, θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Πρόκειται για στόχους που συνδέονται με τα χτυπήματα του Ισραήλ αλλά που δεν επηρεάζουν την ηγεσία του Ιράν και τις ένοπλες δυνάμεις της.

Σενάριο τρίτο: Το χτύπημα της εκδίκησης

Το Ισραήλ θα χτυπήσει σε εγκαταστάσεις και πρόσωπα που σχετίζονται με την επίθεση ή σε πρόσωπα και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο είναι ένα αεροπορικό χτύπημα εξ αποστάσεως ή φτάνουν μέχρι τα ιρανικά σύνορα και χτυπάνε με ακρίβεια τα σημεία που θέλουν. Το δεύτερο, είναι μια μη άμεση εμπλοκή στην εξόντωση προσώπων της αεροπορίας.

Από τα τρία σενάρια ένας συνδυασμός αυτών θεωρείται το πιο πιθανό με το σενάριο ενός περιφερειακού χτυπήματος να θεωρείται σχεδόν βέβαιο αφού το Ισραήλ επιθυμεί διακαώς να τιμωρήσει τις περιφερειακές χώρες. Επίσης, είναι πολύ πιθανό πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα πληγούν με κάποιο τρόπο αφού το Ισραήλ «βλέπει» ένα παράθυρο να τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

