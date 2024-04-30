Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) καθ. Γκίκας Χαρδούβελης, καθώς επίσης οι πρόεδροι των αρμόδιων συντονιστικών επιτροπών της ΕΕΤ, Αναστάσιος Αναστασάτος, Γεώργιος Μαλιγιάννης, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, η acting γενική διευθύντρια, Χαρούλα Απαλαγάκη, και ο ανώτερος διευθυντής, Βασίλης Παναγιωτίδης, συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ στα γραφεία της ΕΕΤ σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην παραπάνω συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Νίκος Παππάς, τομεάρχης Οικονομικών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μανώλης Καπνισάκης, διευθυντής του Γραφείου του προέδρου κ. Κασελάκη, Βαγγέλης Πιλάλης, συντονιστής Χρηματοπιστωτικού Τμήματος, Δρ. Παναγιώτης Μελαχρινός, διευθυντής Πολιτικού Γραφείου του τομεάρχη Οικονομίας-Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Αναβάλογλου, συνεργάτης του προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Απόστολος Μακρυκώστας (συνεργάτης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Φλαμπουράρη), Χρήστος Καραμούτσος, συντονιστής Νομαρχιακής Χρηματοπιστωτικού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στην πολύπλευρη στήριξη που προσφέρουν διαχρονικά, ακόμη και τα χρόνια της κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες, είτε η καθεμία χωριστά, είτε μέσω της ΕΕΤ στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια την Πολιτεία.

Στη συνέχεια, οι συναρμόδιοι εκπρόσωποι της ΕΕΤ, παρουσίασαν στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ την τρέχουσα εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αναλυτικά, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΤ και τις εκθέσεις της ΤτΕ και του SSM, σε ό,τι ιδίως αφορά:

Την επάνοδο των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα.

Τη θετική πιστωτική επέκταση του 2023 σε επιχειρηματικά δάνεια (με έμφαση τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τα δανειακά διαθέσιμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- RRF).

Την αύξηση των πραγματικών εκταμιεύσεων αλλά και την περιορισμένη ζήτηση σε δάνεια ιδιωτών, ιδίως στη στεγαστική πίστη.

Την οργανική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και τη βελτιωμένη εικόνα, που εμφανίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τις ουσιαστικές διευκολύνσεις που εξασφαλίζουν στους πρωτοφειλέτες δανειολήπτες οι πρόσφατες τροποποιήσεις για τη διαχείριση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων (ιδιωτών και επιχειρήσεων).

Την αξιοποίηση του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την σταθερή μέχρι σήμερα λειτουργία του.

Τον σχεδιασμό και τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ως προς τη διαχείριση του αναβαλλόμενου φόρου και τη λελογισμένη μερισματική πολιτική, με απώτερο στόχο τη διατήρηση υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις ελληνικές τράπεζες, ιδίως μετά την επιτυχημένη, κατά το μεγαλύτερο μέρος, αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τη σταδιακή σύγκλιση επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των καταθέσεων.

Τις ευρύτερες δημοσιονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εκτιμήσεις για το ρυθμό ανάπτυξής της και της πορείας του ελληνικού χρέους

Τις εξελίξεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό των τραπεζών, ιδίως στο πλαίσιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.



Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Χαρδούβελης δήλωσε:

"Μετά το τέλος της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες είναι ξανά ισχυρές και σταθερά προσανατολισμένες να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη διατήρηση του θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Συμβάλλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.

Θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση και με την ίδια συνέπεια να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία, τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τη μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχειρηματικότητα με σκοπό την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και τη σύγκλιση με την Ευρώπη".

