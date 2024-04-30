Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι 3 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο

Τρία άτομα (18,19 και 21 ετών), τα οποία θεωρούνται ηγετικά μέλη της οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, οδηγούνται στη φυλακή, μετά τις απολογίες τους στο ανακριτή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι υπόλοιποι πέντε που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους), μεταξύ αυτών η κοπέλα που πήγε στα κρατητήρια χασίς στον αδελφό της μέσα σε κρουασάν και η μαθήτρια που είχε πιαστεί με ποσότητα ναρκωτικών.

Την Τετάρτη, θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι ανάμεσα τους και ανήλικοι.

Σημειώνεται ότι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τη Δευτέρα, ο 19χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση.

Η διακίνηση ναρκωτικών από την εγκληματική οργάνωση, της οποίας τον σκληρό πυρήνα αποτελούν – κατά την αστυνομία – τέσσερα άτομα, γινόταν ακόμα και μέσα στο σχολείο, αφού βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ζυγαριά ακριβείας, ποσότητες χασίς, κοκαΐνης και MDMA αξίας 6.500 ευρώ, αλλά και χρηματικό ποσό άνω των 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα δρούσε στο σχολείο εδώ και ένα χρόνο.

Τους τελευταίους μήνες οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τη δράση της και σε αυτό το διάστημα καταγράφηκαν 65 υποθέσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών.

