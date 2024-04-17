Ένα ηφαίστειο εξερράγη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στη βόρεια Ινδονησία και εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, που έχουν κηρύξει μέγιστο συναγερμό.

«Με βάση τις οπτικές ενδείξεις και τις μετρήσεις των οργάνων, που δείχνουν αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, το επίπεδο (συναγερμού) στο όρος Ρουάνγκ αυξήθηκε από το 3 στο 4» είπε ο Χέντρα Γκουνάουαν, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας, σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά σήμερα το απόγευμα.

Οι αρχές διεύρυναν επίσης τη ζώνη εκκένωσης, από τα τέσσερα στα έξι χιλιόμετρα γύρω από τον κρατήρα.

Το ηφαίστειο Ρουάνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Κελέβης, φτάνει σε ύψος τα 725 μέτρα. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στις 21.45 τοπική ώρα της Τρίτης και ακολούθησαν άλλες δύο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, όμως 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δύο χωριά του νησιού Ρουάνγκ και μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό νησί, μετέδωσε το ινδονησιακό πρακτορείο Antara.

Η υπηρεσία ηφαιστειολογίας ανέφερε ότι οι κάτοικοι του Ταγκουλαντάνγκ πρέπει να μετακινηθούν εκτός της ακτίνας των έξι χιλιομέτρων από τον κρατήρα, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Ο Χέντρα Γκουναουάν προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση γιατί ενδέχεται να εκτιναχθούν από τον κρατήρα βράχοι ή να προκληθεί τσουνάμι από την κατάρρευση του ηφαιστείου στη θάλασσα.

Από την πρώτη έκρηξη το σύννεφο της στάχτης έφτασε σε ύψος τα 2 χιλιόμετρα και από τη δεύτερη τα 2,5, ανέφερε ο Μουχαμάντ Ουαφίντ, ο διευθυντής της εθνικής γεωλογικής υπηρεσίας.

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου Ρουάνγκ εντάθηκε έπειτα από δύο σεισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στη Ζώνη της Φωτιάς του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται οι ηπειρωτικές πλάκες προκαλώντας σημαντική ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα. Η χώρα μετρά σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια.

