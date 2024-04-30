Το θέμα με την ανανέωση του Κέντρικ Ναν, τις τελευταίες ώρες, έχει πάρει φωτιά. Το φιτίλι άναψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τραγούδαγε «Ναν δεν θα πας πουθενά».

Από τότε τα σενάρια για την ανανέωση του Αμερικανού πήραν «φωτιά». Πολλοί πιστεύουν ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει ήδη, όμως τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

