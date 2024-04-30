Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Viral το επικό βίντεο όπου ο Ναν ανακοινώνει την ανανέωσή του

Το τρομερό βίντεο που έφτιαξε ένας φίλος του Παναθηναϊκού με τον Κέντρικ Ναν να ανακοινώνει ότι θα μείνει και του χρόνου, έγινε Viral

Παναθηναϊκός Ναν

Το θέμα με την ανανέωση του Κέντρικ Ναν, τις τελευταίες ώρες, έχει πάρει φωτιά. Το φιτίλι άναψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τραγούδαγε «Ναν δεν θα πας πουθενά».

Από τότε τα σενάρια για την ανανέωση του Αμερικανού πήραν «φωτιά». Πολλοί πιστεύουν ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει ήδη, όμως τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

