«Η Μάλαγα ενδιαφέρεται έντονα για τον Μπαλτσερόφσκι»

«Σειρήνες» από Ισπανία για τον Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι. Ο Πολωνός σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Γκραν Κανάρια με την αποπληρωμή του buy out, φαίνεται ότι έχει κρούση ξανά από ομάδα της ACB!

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Όσκας Ερέρος, η κάτοχος του Basketball Champions League, Ουνικάχα Μάλαγα, ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Μπαλτσερόφσκι, προκειμένου να ενισχύσει την front line της ενόψει της επόμενης σεζόν.

Στην ανάρτηση του στο «X» o Ερέρος αναφέρει: «Η Oυνικάχα ενδιαφέρεται πολύ για την επιστροφή του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι την επόμενη σεζόν. Ο Πολωνός αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό (6π, 4,3 και 8 β. στο ελληνικό πρωτάθλημα και 3π και 1,3 στη Euroleague). Ο Μπαλτσερόφσκι μπορεί στην ACB όπου έπαιζε ήδη με την Γκραν Κανάρια.».

