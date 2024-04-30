Ρωσία: Η Ουκρανία επιτέθηκε στην Κριμαία με αμερικανικούς πυραύλους

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στην Κριμαία με αμερικανικούς πυραύλους, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα αντιαεροπορικά τους συστήματα αναχαίτισαν έξι πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS τις τελευταίες 24 ώρες.

Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επλήγησαν τρεις στρατιωτικές βάσεις τη νύχτα της Δευτέρας με αποτέλεσμα να τραυματισθούν αρκετοί άνθρωποι.

Φημολογείται ότι αρκετοί στρατιώτες τραυματίσθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης σε θέση αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην πρωτεύουσα της Κριμαίας Συμφερόπολη, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ιστότοπο Astra.

Ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε ότι μια πυραυλική επίθεση στο χωριό Ντόνσκε κοντά στην Συμφερόπολη αναχαιτίσθηκε. Ωστόσο επέστησε την προσοχή για υπολείμματα πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί.

Το αεροδρόμιο Τζανκόε στη βόρεια Κριμαία, στο οποίο σταθμεύουν μια μοίρα ελικοπτέρων και δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας, δέχθηκε και πάλι πυρά. Σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, τραυματίσθηκαν εκεί πέντε στρατιώτες.

Ο ιστότοπος Astra αναφέρει ότι τέσσερις στρατιώτες τραυματίσθηκαν σε μια επίθεση κατά στρατιωτικού στόχου στην περιοχή Χορνσομόρσκε στο βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει ότι θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS ως μέρος του νέου πακέτου βοήθειας που συμφωνήθηκε στο Κογκρέσο τον Απρίλιο.

Οι προηγούμενες παραδόσεις περιελάμβαναν αμερικανικούς πυραύλους βεληνεκούς 165 χιλιομέτρων. Η Συμφερόπολη βρίσκεται σε απόστασή μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

