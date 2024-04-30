Μέρισμα για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια θα διανείμει για την οικονομική χρήση του 2023 η Aegean. Όπως ανέφερε, κατά τη σημερινή ετήσια γενική συνέλευση ο πρόεδρος της εταιρείας Ευτύχης Βασιλάκης, η εταιρεία έχοντας εξαντλήσει όλες τις υποχρεώσεις δανειακές ή έμμεσες προς το Δημόσιο, όπως τα warrants, προτείνει τη διανομή μερίσματος για το 2023 ύψους 0,75 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο ανέρχεται σε ένα συνολικό ποσό 67,625 εκατ. ευρώ.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, η ημερομηνία καταγραφής προσδιορισμού δικαιούχων είναι η Τρίτη 21 Μαΐου 2024, ενώ η καταβολή θα γίνει τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

Δημ. Γερογιάννης: Οι προοπτικές για το 2024 - προσηλωμένοι στο να ανεβάζουμε τον πήχη ακόμα ψηλότερα

Ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανέφερε πως το 2023 αποτέλεσε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για την AEGEAN, όπου τόσο τα εμπορικά, όσο και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, κατέγραψαν ιστορικά υψηλά, παρουσιάζοντας ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες εισηγμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και αυξανόμενων στοιχείων κόστους.

Υπενθυμίζεται πως το 2023:

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 27% σε σχέση με το 2022, και διαμορφώθηκε σε 1,7 δισ. ευρώ

246,8 εκατ. ευρώ κέρδη EBIT με 14,6% λειτουργικό περιθώριο κέρδους

Η κερδοφορία το 2023 ανήλθε σε 168,7 εκατ. ευρώ κέρδη μετά από Φόρους, 52% υψηλότερα από το 2019

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 709,3 εκατ. ευρώ

Oι δανειακές υποχρεώσεις (εξαιρούμενων μισθώσεων) διαμορφωθήκαν 220,3 εκατ. ευρώ

Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 418,8 εκατ. ευρώ από 328 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean αναφέρθηκε και στη δυναμική ανάπτυξη του πτητικού έργου τής εταιρείας για το 2023, η οποία προσέφερε 18,9 εκατ. θέσεις, 3 εκατ. περισσότερες από το 2022. «H προσθήκη 30 νέων προορισμών στο δίκτυο, φτάνοντας συνολικά τους 180 προορισμούς σε 49 χώρες και η σημαντική αύξηση της χωρητικότητας λειτούργησαν αποτελεσματικά σ' ένα ανοδικό περιβάλλον εισερχόμενης ζήτησης αλλά και αυξανόμενης δυναμικής των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό» είπε και προσέθεσε πως «Η προσφορά 11,2 εκατ. θέσεων στο δίκτυο εξωτερικού σε 49 χώρες αλλά και η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ προορισμών συνέβαλε το 2023 να καλωσορίσουμε 15,7 εκατ. επιβάτες καταγράφοντας περαιτέρω βελτίωση στις πληρότητες, οι οποίες το τρίτο τρίμηνο άγγιξαν το 86%».

Σχετικά με τον στόλο, ο κ. Γερογιάννης σημείωσε πως ο Όμιλος το 2023 παρέλαβε 9 νέα αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 neo, έχοντας παραλάβει συνολικά 28 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 και Α321 neo από τα τέλη του 2019. Τα ελεύθερα βαρών (μισθώσεων ή δάνειων) αεροσκάφη έφτασαν συνολικά τα 11 (2 Airbus neo, 6 Airbus CEO , 3 ATR 72 -600) από μόλις 4 στις 31/12/2019. «Το 4ο τρίμηνο του 2023 προχωρήσαμε στην αύξηση της συνολικής παραγγελίας των νέων αεροσκαφών σε 50 από 46 προηγουμένως, αυξάνοντας τα αεροσκάφη A321neo, ενώ πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε την περαιτέρω μετατροπή της παραγγελίας μας, σύμφωνα με την οποία 4 νέα Airbus A321neo αεροσκάφη μετατρέπονται σε Long Range αεροσκάφη και θα έχουν τη δυνατότητα πτήσεων μεγαλύτερης εμβέλειας, που θα μπορούν να φτάσουν και να εξυπηρετήσουν αγορές εκτός ΕΕ, κυρίως στον Κόλπο, την Ινδία, αλλά και την Κεντρική Αφρική».

«Καθώς επενδύουμε στη δυναμική της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το 2023 προσφέραμε το μεγαλύτερο δίκτυο της ιστορίας μας με 180 προορισμούς σε 49 χώρες, προσθέτοντας προορισμούς τόσο τη χειμερινή, όσο και την καλοκαιρινή περίοδο. Δημιουργήσαμε ειδικά προγράμματα και συνεργασίες για την άμβλυνση της εποχικότητας στην ελληνική περιφέρεια, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα του δικτύου μας με διεθνείς αεροπορικούς κόμβους, στο πλαίσιο των σημαντικών νέων, αλλά και των καθιερωμένων συνεργασιών μας.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας, αλλά και στην πρόοδο της ίδιας της χώρας, συνεργαζόμαστε με την CAE, την κορυφαία παγκοσμίως στον κλάδο της αεροπορικής εκπαίδευσης για πιλότους και πληρώματα καμπίνας, για τη δημιουργία του πρώτου σύγχρονου Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στην Ελλάδα.

Μέσα σε διάστημα 12 μηνών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του κτηρίου, το οποίο διαθέτει υποδομές για την υποστήριξη συνολικά 7 προσομοιωτών πτήσεων καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό εκπαίδευσης πληρωμάτων καμπίνας.

Στα τέλη του 2023 παραδόθηκαν οι πρώτοι 4 προσομοιωτές εκ των οποίων οι 3 ήδη είναι σε λειτουργία καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της Aegean όσο και τρίτων αεροπορικών εταιρειών. Σχετικά με τη Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών, ο Όμιλος προγραμματίζει την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της εντός των προσεχών εβδομάδων» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean και τόνισε:

«Συνεχίζουμε συνεπώς με ακόμα πιο στέρεες βάσεις για την εξέλιξη και εξειδίκευση των ανθρώπων μας, προσθέτοντας διαχρονικά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την χώρα μας και τους μετόχους μας, έχοντας πάντα φυσικά σε απόλυτη προτεραιότητα την προσπάθεια για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μας. Και όλα τα παραπάνω φυσικά είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας και του πάθους των ανθρώπων μας».

Αναφορικά με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2024, ο Δημήτρης Γερογιάννης σημείωσε πως το επιχειρησιακό έργο του Ομίλου θα επηρεαστεί από την ανάγκη πρόωρων υποχρεωτικών ελέγχων και επισκευών στους κινητήρες GTF των αεροσκαφών της οικογενείας Airbus Α320 neo, οπότε εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο γύρω στα 10 αεροσκάφη δεν θα είναι διαθέσιμα για πτήσεις εντός του 2024.

«Το προηγούμενο διάστημα διαπραγματευτήκαμε με τον κατασκευαστή και συμφωνήσαμε πακέτο αποζημίωσης που καλύπτει σημαντικό μέρος της σχετικής οικονομικής επίπτωσης. Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στην προσφερόμενη χωρητικότητα, λόγω του θέματος που προέκυψε με τους κινητήρες, επεκτείναμε τις συμβάσεις μίσθωσης κάποιων αεροσκαφών και προσαρμόσαμε το πτητικό μας έργο σε αυτό το περιβάλλον. Φυσικά, η εγρήγορση, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα παραμένουν προτεραιότητες, όπως άλλωστε ήταν πάντοτε στα 25 χρόνια που επιχειρούμε. Η εταιρεία για εφέτος προγραμματίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά της, κυρίως από τη βάση της Αθήνας, προσφέροντας 7% περισσότερες θέσεις, ενώ αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας αναμένεται στο σύνολο του εσωτερικού δικτύου, αλλά και από τη βάση της Θεσσαλονίκης. Συνολικά για το 2024, η AEGEAN προγραμματίζει να διαθέσει 19,5 εκατ. θέσεις από τις 7 βάσεις της, καλύπτοντας 47 χώρες με 249 δρομολόγια. Ήδη, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η AEGEAN μετέφερε συνολικά 2,8 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότερους συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2023, προσφέροντας 3,8 εκατ. χιλιομετρικές θέσεις (12% περισσότερες θέσεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022) σημείωσε και κατέληξε:

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να ανεβάζουμε τον πήχη ακόμα ψηλότερα, να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να καινοτομούμε, για να ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιβατών μας αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής αγοράς».

