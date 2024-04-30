Λογαριασμός
Πρόωρος αποκλεισμός για Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά στη Μαδρίτη

Ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν εύκολα 2-0 σετ από το δίδυμο των Σάντερ Ζιλέ και Γιόραν Βλίχεν, μένοντας εκτός συνέχειας στη Μαδρίτη από την πρεμιέρα τους

Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανου και του Πέτρου Τσιτσιπά στο «διπλό» της Μαδρίτης.

Τα δύο αδέρφια ηττήθηκαν εύκολα με 2-0 σετ από τους Βέλγους Σάντερ Ζιλέ και Γιόραν Βλίχεν και έμειναν εκτός συνέχειας από το τουρνουά με το «καλησπέρα», αφού αυτό ήταν το πρώτο τους παιχνίδι.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, σε 58 λεπτά, και αποτέλεσε κυριαρχία του βέλγικου διδύμου (7-6 (7-3), 6-1), με τους δύο έλληνες τενίστες να μένουν εκτός της φάσης των 16.

Υπενθυμίζουμε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε στην πρεμιέρα του και στο «μονό» του τουρνουά, καθώς αποκλείστηκε από τον Τιάγκο Μοντέιρο.

