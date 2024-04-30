Απάντηση σε όσους διατείνονται ότι στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, εφαρμόστηκε ο Νέος Ποινικός Κώδικας, που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση, έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι επιχειρεί συνειδητά να παραπλανήσει τον κόσμο.

Εξήγησε ότι πρώτον, ο Ποινικός Κώδικας που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ, αρχίζει να εφαρμόζεται από αύριο και δεύτερον, ότι οι διατάξεις που εφαρμόστηκαν είναι διατάξεις που ίσχυαν τότε που συνέβη η τραγωδία διότι έτσι επιβάλλει η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτή, όταν κάποιος διαπράττει μια παράνομη πράξη δικάζεται με την νομοθεσία που ίσχυε όταν την διέπραξε, ενώ η καινούργια νομοθεσία εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει διατάξεις με ευμενέστερο περιεχόμενο για τον κατηγορούμενο.

Έτσι, ο Ποινικός Κώδικας, που εφαρμόστηκε για την τραγωδία στο Μάτι, είναι αυτός που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προέβλεπε πολύ πιο μικρές ποινές από την Κώδικα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για τις οποίες έκανε αναλυτική παρουσίαση στο Σώμα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Άρα επιχειρήσατε συνειδητά να παραπλανήσετε τον κόσμο λέγοντας πως κατά ένα μαγικό τρόπο εφαρμόστηκε ο Κώδικας της ΝΔ ο οποίος δεν ισχύει και θα ισχύει από αύριο. Ο Ποινικός Κώδικας που ψηφίσαμε πριν δύο μήνες, ξεκινάει να ισχύει από αύριο. Δεν ισχύει μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια ένας Κώδικας που δεν ισχύει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μπορείτε να φύγετε από αυτό το παραμύθι ότι εφαρμόστηκε ο Κώδικας της ΝΔ, ο οποίος όμως θα ισχύσει από αύριο;» είπε ο κ. Φλωρίδης, απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Σας βλέπω ένθερμους σήμερα, υπέρ της ανάγκης να εκτίονται οι ποινές και να επιβάλλονται σοβαρές ποινές, επειδή υπάρχει κατακραυγή του κόσμου γενικά για το ποινικό σύστημα μέχρι τώρα», είπε επίσης προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους κάλεσε να προχωρήσουν έστω και τώρα σε μια δήλωση ότι θα ψήφιζαν τώρα τον Κώδικα που δεν ψήφισαν πριν δύο μήνες για να τους «ακούσει ο κόσμος και να δει ότι μετανόησαν».

Τι ίσχυε και τι ισχύει

Στο σημείο αυτό της παρέμβασής του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, έκανε ειδική αναφορά στο τι ίσχυε με τον Κώδικα του 2019 επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τι θα ισχύσει από αύριο, οπότε θα εφαρμοστεί ο Κώδικας που ψηφίστηκε προ διμήνου από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Και «για να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις», ανέφερε συγκεκριμένα:

- Με τον Κώδικα του 2019 του ΣΥΡΙΖΑ, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όταν αυτήν είχε πολλά θύματα, η ανώτερη ποινή ήταν πέντε χρόνια. Τώρα γίνεται 10 χρόνια.

- Όταν έχουμε εμπρησμό δάσους από αμέλεια κι έχουμε θανάτους, οι διατάξεις του Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ, το χαρακτήριζαν "ελαφρύ πλημμέλημα" και η κατώτερη ποινή άρχιζε από 10 μέρες. Ο Κώδικας της ΝΔ, προβλέπει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ελάχιστη ποινή είναι κάθειρξη 10 ετών, η ανώτερη ποινή είναι 20 χρόνια και μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή 200.000 και δήμευση της περιουσίας.

- Όταν έχουμε εμπρησμό δάσους από πρόθεση και έχουμε θανάτους, οι διατάξεις που έχουμε ψηφίσει λένε ότι οι ποινές αυτές υποχρεωτικά οδηγούνε στη φυλακή, διότι δεν επιτρέπεται χορήγηση αναστολής, δεν επιτρέπεται μετατροπή της ποινής και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή φυλακή. Με τις διατάξεις που ίσχυαν, οι προβλέψεις του Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά ανώτατο όριο κάθειρξη 15 ετών και με την υποχρεωτική απόλυση, αυτός έβγαινε έξω στα έξι χρόνια υποχρεωτικά. Και τώρα, οι προβλεπόμενες ποινές είναι ισόβια και έχει δικαίωμα κάποιος που είναι καταδικασμένος σε ισόβια να κάνει αίτηση για αποφυλάκιση μόλις περάσουν 25 χρόνια. Άρα έξι χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ και 25 χρόνια επί ΝΔ.

- Ο Κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι, "πήγε" την ανώτερη ποινή φυλάκισης στα οκτώ χρόνια από 10, έτσι ώστε η ποινή- βάση όταν είναι χαμηλή να μπορεί να ανασταλεί ολόκληρη.

«Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί; Τι καημό είχατε» είπε στο σημείο αυτό, προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο κ. Φλωρίδης, τέλος, ανέφερε ότι «μετά από αρκετά χρόνια, που το βλέμμα ήταν στραμμένο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εγκληματούντων, ήρθε η στιγμή να κοιτάξουμε και προς την πλευρά των θυμάτων, προς τα δικαιώματα που έχουν και τα θύματα και προς την μεριά της κοινωνίας η οποία θέλει να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον διότι το ποινικό της σύστημα θα δημιουργεί τη βεβαιότητα σε αυτούς που θέλουν να παρανομήσουν ότι ο κίνδυνος να πάνε φυλακή είναι σοβαρός». Όπως είπε, τα ποινικά συστήματα είναι πετυχημένα, όχι όταν οδηγούν στη φυλακή σώνει και καλά, αλλά όταν αποτρέπουν τα εγκλήματα, γιατί οι επίδοξοι εγκληματίες θα ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή. Ενώ υπογράμμισε, ότι τα ποινικά συστήματα είναι αποτυχημένα όταν δίνουν τη βεβαιότητα στον υποψήφιο εγκληματία ότι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα.

«Αυτό αλλάξαμε πριν από δύο μήνες και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αύριο» σημείωσε ο κ. Φλωρίδης και απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισαν τον νέο Ποινικό Κώδικα ανέφερε: «Αν θέλετε, έχετε μια ευκαιρία και σήμερα να δηλώσετε κι εσείς ότι ήρθε η στιγμή να στρέψετε το βλέμμα σας προς την προστασία της υπεράσπισης των θυμάτων».

