Zελένκσι: Θα μπούμε στο ΝΑΤΟ μόνο μετά τη νίκη μας στον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα ότι δεν τρέφει ελπίδες για ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ πριν από το τέλος του πολέμου απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

«Κατά την προσωπική μου άποψη, θα ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ μόνο μετά τη νίκη μας στον πόλεμο», είπε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ στο Κίεβο.

Προϋπόθεση για την προσχώρηση νέου μέλους στο ΝΑΤΟ, είναι η επικύρωση του σχετικού πρωτοκόλλου από τα 32 κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Αρκετές χώρες-μέλη δεν έχουν κρύψει την ανησυχία τους για τον κίνδυνο που ενέχει η ένταξη της Ουκρανίας στην παρούσα φάση, υπό τον φόβο ενδεχόμενης πολεμικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

«Δεν πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ θα μας δεχθεί (στους κόλπους του) ενόσω διαρκεί ο πόλεμος. Για ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ είναι επικίνδυνο, άλλα το αντιμετωπίζουν απλώς με σκεπτικισμό», εξήγησε ο ουκρανός πρόεδρος σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

