Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν σήμερα αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο. Ειδικότερα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν υποδομές της Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

«Νωρίτερα απόψε, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) έπληξαν σημαντικές υποδομές της Χεζμπολάχ στις οποίες υπήρχαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της τρομοκρατικής οργάνωσης, στο βόρειο τμήμα της Μπάαλμπεκ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Είχε προηγηθεί επίθεση της Χεζμπολάχ με πυραύλους και drones στο βόρειο Ισραήλ, που προκάλεσε τον τραυματισμό 14 ισραηλινών στρατιωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

