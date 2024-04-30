To Ντουμπάι κατασκεύαζει το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο

Στόχο να αποκτήσουν το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο αεροδρόμιο στον κόσμο έχουν βαλθεί στο Ντουμπάι, προωθώντας την υλοποίηση μιας επένδυσης ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες επέκτασης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αλ Μακτούμ.

Οταν ολοκληρωθούν το αεροδρόμιο, θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Ο πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος του Ντουμπάι, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, δήλωσε την Κυριακή ότι το νέο αεροδρόμιο θα είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το σημερινό Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (Dubai International Airport).

Θα διαθέτει πέντε διαδρόμους, 400 πύλες και με τη δυνατότητα να εξυπηρετεί έως και 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί επισήμως, αναμφισβήτητα θα είναι και το πιο πολυσύχναστο.

Ολες οι λειτουργίες του Dubai International Airport πρόκειται να μεταφερθούν, δε, σταδιακά τα επόμενα χρόνια, στο Al Maktoum International Airport.

«Το Ντουμπάι θα γίνει το αεροδρόμιο του κόσμου, το λιμάνι του και το νέο παγκόσμιο κέντρο»,τονίζει ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Ο Πολ Γκρίφιθς, διευθύνων σύμβουλος της Dubai Airports, δήλωσε ότι αυτές οι κινήσεις πρόκειται να εδραιώσουν το Ντουμπάι ως κορυφαίο διεθνώς κόμβο αερομεταφορών.

