Κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνοντας ότι ο ισραηλινός ηγέτης «δικαίως έχει επικριθεί για όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Times και δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, ανέφερε ότι η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ «δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ» κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν την είχε προβλέψει και πρόσθεσε ότι αυτό έχει κατά τη γνώμη του «βαθύ αντίκτυπο» στον Ισραηλινό ηγέτη.

«Έχουν τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό. Είχαν - τα πάντα ήταν εκεί για να το σταματήσουν αυτό», είπε ο Τραμπ. «Και πολλοί άνθρωποι το γνώριζαν, ξέρετε, χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι το ήξεραν, αλλά το Ισραήλ δεν το γνώριζε και νομίζω ότι κατηγορείται πολύ έντονα για αυτό, κατηγορείται» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει γίνει επικριτικός απέναντι στον Ισραηλινό ηγέτη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ είπε ότι το Ισραήλ «χάνει τον πόλεμο δημοσίων σχέσεων» στον χειρισμό του πολέμου στη Γάζα λόγω των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν εικόνες καταστροφής.

Επίσης, στη συνέντευξη, ο Τραμπ θυμήθηκε την εποχή που ήταν πρόεδρος τον Ιανουάριο του 2020, όταν μια επιχείρηση των ΗΠΑ για τη δολοφονία του στρατηγού του Ιράν Κασέμ Σουλεϊμανί υποτίθεται ότι ήταν μια επίθεση από κοινού με το Ισραήλ όμως ο Νετανιάχου αποσύρθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο.

«Είχα μια κακή εμπειρία με τον Μπίμπι», είπε ο Τραμπ. «Αυτό ήταν κάτι που δεν ξέχασα ποτέ» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

