Ένα χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι μεταξύ των επιλογών των ισραηλινών και έχει τεθεί στο τραπέζι ως απάντηση μετά τις ιρανικές επιθέσεις το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή πληροφοριών της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας, Μοσάντ.

Ο Ζοχάρ Πάλτι μίλησε στο Sky News σχετικά με το ποιες επιλογές έχει το Ισραήλ να απαντήσει στο Ιράν. Ερωτηθείς εάν όλα ήταν στο τραπέζι, μεταξύ άλλων και μια επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο κ. Πάλτι είπε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλα είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς συγκεκριμένα, για το αν αυτό περιλαμβάνει πυρηνικές εγκαταστάσεις, είπε: «Συμπεριλαμβανομένων των πάντων».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έκλεισε προσωρινά τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις την Κυριακή για «λόγους ασφαλείας» και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας κράτησε μακριά τους επιθεωρητές του για δύο ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.