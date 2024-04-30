Λευκός Οίκος: «Λανθασμένη προσέγγιση» η κατάληψη πανεπιστημιακών κτιρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «πιστεύει ότι η δια της βίας κατάληψη ενός πανεπιστημιακού κτιρίου είναι λανθασμένη προσέγγιση» και δεν αποτελεί «παράδειγμα ειρηνικής διαδήλωσης», ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο Τζον Κίρμπι ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την κατάληψη ενός κτιρίου του Πανεπιστημίου Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, από φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στη διαδήλωση» αλλά «δεν είναι αποδεκτό να διαταράσσεται η πανεπιστημιακή πορεία των άλλων φοιτητών», πρόσθεσε.

Το κύμα διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχει επεκταθεί στα αμερικανικά πανεπιστήμια εδώ και μερικές εβδομάδες. Το κίνημα ξεκίνησε από το Κολούμπια, όπου εκατό άνθρωποι συνελήφθησαν στις 18 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.