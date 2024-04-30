Λογαριασμός
Επεισόδια στην Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιοι φοιτητές λιθοβόλησαν αυτοκίνητα Ευρωπαίων διπλωματών - Δείτε βίντεο

Οι Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη συνεδρίασή τους στη Δυτική Όχθη

Δυτική Όχθη

Παλαιστίνιοι φοιτητές διέκοψαν σήμερα τη συνεδρίαση διπλωματών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη και επιτέθηκαν με πέτρες στα αυτοκίνητά τους, σπάζοντας το πίσω παρμπρίζ ενός από αυτά, σε μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη συνεδρίαζαν στο Παλαιστινιακό Μουσείο του Μπιρζέιτ, κοντά στη Ραμάλα, όταν σημειώθηκαν τα επεισόδια, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες. Ένας διπλωμάτης που ήταν παρών δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι εμφανίστηκε έξω από το κτίριο ένα πλήθος και οι συγκεντρωμένοι τους είπαν να φύγουν. Αφού οι προσπάθειες διαλόγου απέβησαν άκαρπες, οι διπλωμάτες αποχώρησαν. Η εμπειρία ήταν «δυσάρεστη» αλλά δεν υπήρξε κάποια σοβαρή απειλή για κανέναν διπλωμάτη, πρόσθεσε.

Πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πλήθος να έχει συγκεντρωθεί γύρω από ένα αυτοκίνητο και να σπάει το παρμπρίζ με πέτρες.

Ο Αμρ Κάγεντ, ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ, είπε ότι ανάγκασαν τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να φύγουν για να στείλουν ένα μήνυμα ότι «όποιος είναι συνεργός στη γενοκτονία και την επίθεση στη Γάζα» δεν είναι καλοδεχούμενος.

Ο Όλιβερ Όβτσα, ο εκπρόσωπος της Γερμανίας στα Παλαιστινιακά Εδάφη, εξέφρασε τη λύπη του για τη διακοπή της συνεδρίασης. «Παρ’ όλα αυτά, διατηρούμε τη δέσμευση να εργαστούμε εποικοδομητικά με τους Παλαιστίνιους εταίρους μας. Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες και ο διάλογος έχουν πάντα τη θέση τους», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι φοιτητές είχαν καλέσει μέσω Facebook σε διαμαρτυρία κατά της παρουσίας του Γερμανού εκπροσώπου, με αφορμή τη στρατιωτική στήριξη που παρέχει η χώρα του στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

