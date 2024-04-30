Παλαιστίνιοι φοιτητές διέκοψαν σήμερα τη συνεδρίαση διπλωματών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη και επιτέθηκαν με πέτρες στα αυτοκίνητά τους, σπάζοντας το πίσω παρμπρίζ ενός από αυτά, σε μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη συνεδρίαζαν στο Παλαιστινιακό Μουσείο του Μπιρζέιτ, κοντά στη Ραμάλα, όταν σημειώθηκαν τα επεισόδια, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες. Ένας διπλωμάτης που ήταν παρών δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι εμφανίστηκε έξω από το κτίριο ένα πλήθος και οι συγκεντρωμένοι τους είπαν να φύγουν. Αφού οι προσπάθειες διαλόγου απέβησαν άκαρπες, οι διπλωμάτες αποχώρησαν. Η εμπειρία ήταν «δυσάρεστη» αλλά δεν υπήρξε κάποια σοβαρή απειλή για κανέναν διπλωμάτη, πρόσθεσε.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚:



Palestinian mob attempt to LYNCH German Diplomat in the West Bank.



German Representative to Palestine Oliver Owcza has been surrounded with hundreds swarming his armored vehicle attempting to lynch him.



🎥 @NoyHilda pic.twitter.com/W0AaHtVesV — Oli London (@OliLondonTV) April 30, 2024

Πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πλήθος να έχει συγκεντρωθεί γύρω από ένα αυτοκίνητο και να σπάει το παρμπρίζ με πέτρες.

Ο Αμρ Κάγεντ, ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ, είπε ότι ανάγκασαν τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να φύγουν για να στείλουν ένα μήνυμα ότι «όποιος είναι συνεργός στη γενοκτονία και την επίθεση στη Γάζα» δεν είναι καλοδεχούμενος.

Student at Birzeit University in the West Bank expelled the German ambassador from the Palestine Museum,in protest against his country's complicity in the genocide in"Gaza"

- They attacked his car,threw shoes at it,and he left the place running. pic.twitter.com/vXPA5X3M6f — أمة الله مسلمة عربية (@AmtRbyt95298) April 30, 2024

Ο Όλιβερ Όβτσα, ο εκπρόσωπος της Γερμανίας στα Παλαιστινιακά Εδάφη, εξέφρασε τη λύπη του για τη διακοπή της συνεδρίασης. «Παρ’ όλα αυτά, διατηρούμε τη δέσμευση να εργαστούμε εποικοδομητικά με τους Παλαιστίνιους εταίρους μας. Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες και ο διάλογος έχουν πάντα τη θέση τους», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι φοιτητές είχαν καλέσει μέσω Facebook σε διαμαρτυρία κατά της παρουσίας του Γερμανού εκπροσώπου, με αφορμή τη στρατιωτική στήριξη που παρέχει η χώρα του στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

