Στις 2 Μαΐου αναμένεται να μεταβεί στον Λίβανο ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανέφερε στη δήλωση που έκανε ο ίδιος προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Να σας ανακοινώσω ότι η πρόεδρος της Επιτροπής μόλις με έχει ενημερώσει ότι θα επισκεφθούμε από κοινού τον Λίβανο στις 2 Μαΐου. Έχω έρθει σε επαφή με τον πρωθυπουργό της χώρας έτσι ώστε να δείξουμε την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια που γίνεται με τον Λίβανο, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης των επιπτώσεων της κατάστασης στη Μέση Ανατολή» σημείωσε.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «το Κυπριακό συνδέεται με την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και ελπίζω μέσα από τη συζήτηση να δοθεί η θετική διάθεση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας θετικής διάθεσης, η εξέλιξη της οποίας θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την πρόοδο στο Κυπριακό», τόνισε ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του που υπάρχει στο προσχέδιο συγκεκριμένη αναφορά στο ζήτημα της επανέναρξης των συνομιλιών.

Πηγή: skai.gr

