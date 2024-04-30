Αγρια συμπλοκή σημειώθηκε σήμερα μεταξύ δύο ανδρών - γιου εργοδότη και εργαζομένου - στην περιοχή του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματίας, με κομμένο αυτί.

Οι δυο άνδρες, που φαίνεται πως είχαν διαφορές , συνεπλάκησαν άγρια και ο ένας κατάφερε στον άλλο χτύπημα μάλλον με σιδερόβεργα, κόβοντας τον λοβό του αυτιού του.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο τραυματισμός μπορεί να συνέβη μετά από δάγκωμα!

Ο τραυματίας αιμόφυρτος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Αγρινίου και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ώστε να επιτευχθεί συγκόλληση του κομμένου τμήματος του αυτιού, που όμως δεν πέτυχε.

Ο δράστης έχει συλληφθεί και για την υπόθεση ενεργείται η έρευνα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εμπεσού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Επίσης η δικογραφία περιλαμβάνει παράνομη οπλοφορία για την χρήση σιδερόβεργας.

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

Πηγή: skai.gr

