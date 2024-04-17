NYT: Το Ισραήλ ζυγίζει τις επιλογές του για απάντηση στο Ιράν - Ποιοι τρόποι εξετάζονται

Παρά την απόφασή της να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν, η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: Πως μπορεί να προχωρήσει σε αντίποινα χωρίς να κλιμακώσει την ένταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Κι ενώ σήμερα συνεδριάζει εκ νέου το πολεμικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους New York Times, ήδη η απόφαση για απάντηση στο Ιράν θεωρείται ειλημμένη καθώς το Ισραήλ έχει αποφασίσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να συμπεράνει ότι μπορεί να διεξάγει επιθέσεις σε ισραηλινό έδαφος. Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ισραήλ δεν θέλει και δεν μπορεί να αντέξει μια μεγάλη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ εξακολουθεί να διεξάγει πόλεμο στη Γάζα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και τις υποστηριζόμενες από το Ιράν ένοπλες ομάδες κατά μήκος των συνόρων του.

Το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο στάθμισε μια σειρά από επιλογές για να επιτύχουν διαφορετικά στρατηγικά αποτελέσματα: αποτροπή παρόμοιας επίθεσης στο μέλλον, κατευνασμός των Αμερικανών συμμάχων τους και αποφυγή ολοκληρωτικού πολέμου

Σύμφωνα με τους New York Times, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν τις εξής επιλογές και τα μειονεκτήματά τους:

Την πραγματοποίηση ενός χτυπήματος σε έναν ιρανικό στόχο , όπως μια βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σε μια χώρα εκτός του Ιράν όπως η Συρία. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει τη συμμετρία απάντησης όπως η άμεση ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

, όπως μια βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σε μια χώρα εκτός του Ιράν όπως η Συρία. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει τη συμμετρία απάντησης όπως η άμεση ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Επίθεση σε έναν συμβολικό στόχο μέσα στο Ιράν. Ωστόσο μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα απαιτούσε διαβούλευση με τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιτίθενται σε ένα τέτοιο χτύπημα.

Ωστόσο μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα απαιτούσε διαβούλευση με τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιτίθενται σε ένα τέτοιο χτύπημα. Διεξαγωγή κυβερνοεπίθεσης στην υποδομή του Ιράν. Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης επίθεσης καταγράφεται το ενδεχόμενο να εκτεθούν οι δυνατότητες του Ισραήλ στον κυβερνοχώρο ενώ δεν αποτελεί μια άμεση απάντηση σε μια μεγάλη αεροπορική επιδρομή όπως εκείνη του Ιράν.

Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης επίθεσης καταγράφεται το ενδεχόμενο να εκτεθούν οι δυνατότητες του Ισραήλ στον κυβερνοχώρο ενώ δεν αποτελεί μια άμεση απάντηση σε μια μεγάλη αεροπορική επιδρομή όπως εκείνη του Ιράν. Μικρές επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων δολοφονιών, που πραγματοποιούνται από τη Μοσάντ. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης επίθεσης είναι ότι το Ισραήλ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τέτοιες επιθέσεις.

Μεταξύ άλλων, μία επιλογή που πέφτει στο τραπέζι είναι να μην απαντήσει το Ισραήλ ενισχύοντας έτσι τις συμμαχίες που έχει δημιουργήσει, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον περιορισμό του Ιράν μέσω της υιοθέτησης μιας πιο διπλωματικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένου του μποϊκοτάζ του Ιράν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Την ίδια ώρα, η Δύση σταθμίζει την επιβολή νέων κυρώσεων με τις ΗΠΑ να αναφέρουν ότι στόχος είναι η υποβάθμιση της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν.

Την απόφαση της ΕΕ για επέκταση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε χθες και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Τζοζεφ Μπορέλ.

.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.