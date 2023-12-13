Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα τον πόλεμο που κήρυξε στη Χαμάς, δεχόμενο ωστόσο εντεινόμενη πίεση από πλευράς των πιο στενών συμμάχων του, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε τους «βομβαρδισμούς στα τυφλά» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική.

Παρότι μέγας υποστηρικτής του Ισραήλ, ο Τζο Μπάιντεν επέκρινε χθες Τρίτη με τρόπο άνευ προηγουμένου την ισραηλινή κυβέρνηση για την εναντίωσή της στη λύση «των δυο κρατών» και την προειδοποίησε πως χάνει διεθνή υποστήριξη.

Διαβεβαίωσε πως δεν έχει «καμιά αμφιβολία» πως το Ισραήλ χρειαζόταν να «αντιμετωπίσει» τη Χαμάς, αλλά, όπως προειδοποίησε, παρότι η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε εξαρχής τη στήριξη «της Ευρώπης» και «του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου», διατρέχει κίνδυνο «να χάσει αυτή την υποστήριξη με τους βομβαρδισμούς στα τυφλά που κάνει».

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε χθες Τρίτη να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, εγκρίνοντας με συντριπτική πλειοψηφία, 153 ψήφων υπέρ, 10 κατά (συμπεριλαμβανομένων αυτών του Ισραήλ και των ΗΠΑ) και 23 αποχών, ψήφισμα που δεν είναι πάντως νομικά δεσμευτικό.

Πρόκειται για πλειοψηφία μεγαλύτερη από αυτή που καταδίκασε την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επίσης, το κείμενο δεν καταδικάζει τη Χαμάς, κάτι το οποίο στηλίτευσαν οι πρεσβευτές του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Συνεχιζόμενα δεινά»

Με σπάνια κοινή ανακοίνωσή τους, οι πρωθυπουργοί της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας δήλωσαν σήμερα πως είναι «θορυβημένοι για τη μείωση του ασφαλούς χώρου για τους άμαχους στη Γάζα» και πρόσθεσαν πως «το τίμημα της ήττας της Χαμάς δεν μπορεί να είναι τα συνεχιζόμενα δεινά όλων των παλαιστινίων αμάχων». Οι τρεις χώρες, παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, υιοθέτησαν το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Λωρίδα της Γάζας, όπου έχει εκτοπιστεί το 85% των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων που εκτοπίστηκαν επανειλημμένα από την 7η Οκτωβρίου, κι όπου μετατράπηκαν σε συντρίμμια γειτονιές ολόκληρες, έχει μεταμορφωθεί σε «επίγεια κόλαση», κρίνει ο διευθυντής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος ήδη υποβαλλόταν σε αυστηρό αποκλεισμό για 15 χρόνια και πλέον τελεί υπό ολοκληρωτική πολιορκία για δυο μήνες και πλέον, νέες αεροπορικές επιδρομές τη νύχτα στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 50 ανθρώπους στην πόλη της Γάζας, στη Νουσέιρατ, στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έκανε επίσης λόγο για μάχες στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου και ασταμάτητο σφυροκόπημα του πυροβολικού στην πόλη της Γάζας, βόρεια.

Υπερπληθυσμός κι αρρώστιες στα νότια

Αφού εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στον βορρά και κατόπιν τα καταφύγια που είχαν βρει στη Χαν Γιούνις, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονται πλέον στη Ράφα, στο νοτιότερο τμήμα του μικρού θύλακα, που έχει μετατραπεί σε γιγαντιαίο καταυλισμό προσφύγων, με εκατοντάδες προχειροφτιαγμένες σκηνές.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, ο υπερπληθυσμός και ο υποσιτισμός διευκολύνουν την εξάπλωση ασθενειών όπως η διάρροια, η γρίπη και η ευλογιά, ασκώντας περαιτέρω πίεση στο σύστημα υγείας, που έχει προ πολλού κατακλυστεί κι αδυνατεί να αντεπεξέλθει, βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης.

Η βροχή που πέφτει στη Ράφα, όπου οι εκτοπισμένοι στην καλύτερη περίπτωση ζουν μέσα σε προχειροφτιαγμένες σκηνές καλυμμένες με λινάτσες ή πλαστικό, χειροτερεύει τα πράγματα.

«Όλες οι σκηνές έχουν πλημμυρίσει. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», λέει ο Ιχάμπ Αμπού Τζοφ, 23 ετών, που προσπαθεί να προστατεύσει τον αυτοσχέδιο φούρνο του. «Οι συνθήκες εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολες».

Ο ισραηλινός στρατός εξάλλου βομβαρδίζει (και) τη Ράφα: χθες χτυπήθηκαν δυο σπίτια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 24 άνθρωποι, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έπειτα από βομβαρδισμό που άνοιξε τεράστιο κρατήρα, επιζήσαντες έψαχναν στα συντρίμμια, πολλοί με γυμνά χέρια. Τραυματίες, καλυμμένοι με κουβέρτες, μεταφέρονταν στις καρότσες ημιφορτηγών σε νοσοκομείο. Άλλοι πάνω σε αυτοσχέδια φορεία που μετέφεραν νέοι.

«Πού είναι η ασφάλεια στη Ράφα;»

«Αυτοί (οι ισραηλινοί στρατιωτικοί) λένε πως ο νότος είναι ασφαλής, πως η Ράφα είναι ασφαλής. Πού είναι η ασφάλεια στη Ράφα; Τη βομβαρδίζουν από τον αέρα κάθε μέρα», ξέσπασε ο Ταουφίκ Αμπού Μπρικ ανάμεσα στα συντρίμμια.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους έκανε λόγο χθες για ισραηλινή έφοδο εναντίον του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν της Γάζας, όπου βρίσκονται 65 ασθενείς και 45 μέλη του υγειονομικού προσωπικού, έπειτα από πολιορκία. «Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Σύμφωνα με το OCHA, 100 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν από το βράδυ της Δευτέρας στη Ράφα, όπως και 120.000 λίτρα καυσίμου. Ωστόσο, η ίδια πηγή υπογραμμίζει πως οι ποσότητες αυτές δεν φθάνουν για να καλυφθεί παρά πολύ μικρό μέρος των αναγκών.

Στο πλαίσιο της πολιορκίας που επέβαλε την 9η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά τη βοήθεια που παραδίδεται στον θύλακο μέσω του μοναδικού ανοικτού σημείου εισόδου, στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Εξαιτίας των εχθροπραξιών, η βοήθεια είναι πρακτικά αδύνατο να φθάσει πέρα από τη Ράφα· οι ελλείψεις τροφίμων είναι πελώριες.

Ο πόλεμος προκαλεί επίσης έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι Παλαιστίνιους χθες Τρίτη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Έχει παρομοίως ανάψει ξανά φωτιά στο βόρειο μέτωπο, με τη Χεζμπολά του Λιβάνου. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό βομβάρδισαν θέσεις το σιιτικού κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς, στο λιβανικό έδαφος, ανταποδίδοντας πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ, γνωστοποίησε το επιτελείο.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ακόμη πως αεροσκάφη και άρματα μάχης έπληξαν επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην επικράτεια της Συρίας, επίσης ανταποδίδοντας πυρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

