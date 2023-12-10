Περίπου 18.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κι άλλοι 49.500 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στην Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, όπως δήλωσε σήμερα ο Άσραφ Αλ Κίντρα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Ο ίδιος, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης ότι στους παραπάνω αριθμούς συμπεριλαμβάνονται 297 νεκροί και περισσότεροι από 550 τραυματίες κατά το τελευταίο 24ωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

