Γάζα: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τις ισραηλινές επιχειρήσεις - 297 το τελευταίο 24ωρο

Στους 18.000 οι νεκροί Παλαιστίνιου και στους 49.500 οι τραυματίες

Γάζα

Περίπου 18.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κι άλλοι 49.500 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στην Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, όπως δήλωσε σήμερα ο Άσραφ Αλ Κίντρα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Ο ίδιος, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης ότι στους παραπάνω αριθμούς συμπεριλαμβάνονται 297 νεκροί και περισσότεροι από 550 τραυματίες κατά το τελευταίο 24ωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

