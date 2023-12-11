Ισραήλ: Δεν σκοπεύουμε να διατηρήσουμε μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Γάζα

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να διατηρήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας, είπε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. Υπογράμμισε επίσης ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο να εμπλακεί σε διαβουλεύσεις σχετικά με το ποια πλευρά θα αναλάμβανε μεταπολεμικά τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα, υπό τον όρο να μην αφορούσε κάποια εχθρική προς το Ισραήλ.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα νέας συμφωνίας εκεχειρίας για την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας είπε: «Πιστεύω ότι εάν εντείνουμε τη στρατιωτική πίεση, θα υπάρξουν προσφορές για περαιτέρω συμφωνίες απελευθέρωσης ομήρων. Εφόσον προκύψουν, θα τις εξετάσουμε». Επανέλαβε πάντως ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει όταν επιτευχθούν οι στόχοι» που έχει θέσει το Ισραήλ.

Ανέφερε ότι εκατοντάδες μέλη της Χαμάς έχουν παραδοθεί τις τελευταίες ημέρες σε ισραηλινούς στρατιώτες και έχουν αποκαλύψει «πολύ ενδιαφέροντα πράγματα» για τη δράση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο Γκάλαντ άφησε ανοικτό επίσης το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου, επί ενός σχεδίου συμφωνίας που θα περιελάμβανε ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων και θα συνοδευόταν από εγγυήσεις.

Πηγή: skai.gr

