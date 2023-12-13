«Με αυτά που κάνετε δεν θα γλιτώσετε από την οργή του Θεού. Σας χαιρετώ με σεβασμό». Με αυτά τα λόγια έκλεισε την ομιλία του στο τουρκικό κοινοβούλιο ο Χασάν Μπιτμέζ, πριν σωριαστεί στο έδαφος.

Ο Μπιτμέζ, βουλευτής του Κόμματος της Ευτυχίας, υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε ενώ στην αίθουσα επικράτησε αναταραχή.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçirip yere düşüyor, o esnada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur" diye bağırıyorlar. Siz gerçekten insan olamazsınız lan. Nasıl varlıklarsınız siz? Sayın Hasan Bitmez'e acil şifalar… pic.twitter.com/oVqf9n7SD8 — Volkan Giritli 🇹🇷 (@volkan_giritli) December 12, 2023

Η συνεδρίαση διεκόπη για 20 λεπτά ενώ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο βουλευτής Τουράν Τσομέζ ο οποίος είναι και γιατρός, έκανε στον Μπιτμέζ μαλάξεις και επανέφερε σε λειτουργία την καρδιά.

Οι μαλάξεις συνεχίστηκαν μέχρι να μεταφέρουν τον βουλευτή στο ασθενοφόρο.

Ο Μπιτμέζ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.