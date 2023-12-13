Λογαριασμός
«Σας χαιρετώ με σεβασμό»- Τα τελευταία λόγια του Τούρκου βουλευτή πριν πάθει ανακοπή (βίντεο)

Ο Μπιτμέζ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 

Κατάρρευση Τούρκου βουλευτή

«Με αυτά που κάνετε δεν θα γλιτώσετε από την οργή του Θεού. Σας χαιρετώ με σεβασμό». Με αυτά τα λόγια έκλεισε την ομιλία του στο τουρκικό κοινοβούλιο ο Χασάν Μπιτμέζ, πριν σωριαστεί στο έδαφος. 

Ο Μπιτμέζ, βουλευτής του Κόμματος της Ευτυχίας, υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε ενώ στην αίθουσα επικράτησε αναταραχή. 

Η συνεδρίαση διεκόπη για 20 λεπτά ενώ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο βουλευτής Τουράν Τσομέζ ο οποίος είναι και γιατρός, έκανε στον Μπιτμέζ μαλάξεις και επανέφερε σε λειτουργία την καρδιά. 

Οι μαλάξεις συνεχίστηκαν μέχρι να μεταφέρουν τον βουλευτή στο  ασθενοφόρο.

Ο Μπιτμέζ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τούρκος βουλευτής κατάρρευση
