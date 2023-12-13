«Με αυτά που κάνετε δεν θα γλιτώσετε από την οργή του Θεού. Σας χαιρετώ με σεβασμό». Με αυτά τα λόγια έκλεισε την ομιλία του στο τουρκικό κοινοβούλιο ο Χασάν Μπιτμέζ, πριν σωριαστεί στο έδαφος.
Ο Μπιτμέζ, βουλευτής του Κόμματος της Ευτυχίας, υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε ενώ στην αίθουσα επικράτησε αναταραχή.
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçirip yere düşüyor, o esnada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur" diye bağırıyorlar. Siz gerçekten insan olamazsınız lan. Nasıl varlıklarsınız siz? Sayın Hasan Bitmez'e acil şifalar… pic.twitter.com/oVqf9n7SD8— Volkan Giritli 🇹🇷 (@volkan_giritli) December 12, 2023
Η συνεδρίαση διεκόπη για 20 λεπτά ενώ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο βουλευτής Τουράν Τσομέζ ο οποίος είναι και γιατρός, έκανε στον Μπιτμέζ μαλάξεις και επανέφερε σε λειτουργία την καρδιά.
Οι μαλάξεις συνεχίστηκαν μέχρι να μεταφέρουν τον βουλευτή στο ασθενοφόρο.
Ο Μπιτμέζ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
