Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ αρχίζει να χάνει υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα με τους βομβαρδισμούς αδιακρίτως της Λωρίδας της Γάζας, που έχουν σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους.

«Αρχίζουν να χάνουν αυτή την υποστήριξη», τόνισε ο Μπάιντεν μιλώντας στην Ουάσινγκτον σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να αλλάξει τη σύνθεση της κυβέρνησής του, στην οποία συμμετέχουν σκληροπυρηνικοί.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμιν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ για τη διακυβέρνηση της Γάζας την επόμενη μέρα του πολέμου.

«Ναι, υπάρχει διαφωνία για την επόμενη μέρα της Χαμάς και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και εδώ», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.