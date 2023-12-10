Χαμάς: Το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να απελευθερώσει ομήρους δίχως διαπραγμάτευση

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να απελευθερώσει οποιονδήποτε από τους ομήρους, εκτός κι αν εμπλακεί σε διαπραγματύσεις για την υπό όρους απελευθέρωσή τους.

Ο Αμπού Ουμπάιντα εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ δήλωσε σε ένα ηχογραφημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να απαλευθερώσει τους ομήρους με τη χρήση βίας, επικαλούμενος την αποτυχημένη επιχείρηση για την απελευθέρωση ενός ομήρου.

Ο ίδιος, ισχυρίστηκε ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν μερικώς ή ολικώς καταστρέψει 180 οχήματα μεταφοράς προσωπικού, άρματα μάχης και βαρέα σκαπτικά οχήματα των Ισραηλινών, στο δεκαήμερο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

