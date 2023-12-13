Η μητέρα διαβόητου μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 95 ετών, εξαιτίας επιπλοκών χειρουργικής επέμβασης στη χοληδόχο κύστη, σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς της και μέσα ενημέρωσης.

Η Μαρία Κονσουέλο Λοέρα πέθανε σε νοσοκομείο στην Κουλιακάν, πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, οχυρό του καρτέλ των ναρκωτικών που ίδρυσε ο γιος της, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο «Ελ Τσάπο», που για χρόνια θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στους ισχυρότερους βαρόνους των ναρκωτικών στο κόσμο, συνελήφθη από τις μεξικανικές αρχές το 2016 κι εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2017.

Μετά την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του 2019, εκτίει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην πολιτεία Κολοράντο.

Μετά την καταδίκη του «Ελ Τσάπο», γιοι του, γνωστοί με το προσωνύμιο «Τσαπίτος» («οι μικροί Τσάπο») κληρονόμησαν τον έλεγχο του καρτέλ Σιναλόα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος κάποιων γιων από τις αρχές των ΗΠΑ.

Η Μαρία Κονσουέλο Λοέρα είχε κάνει αξιοσημείωτη δημόσια εμφάνιση τον Μάρτιο του 2020, όταν είχε συναντηθεί με τον μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, που επισκεπτόταν την πολιτεία Σιναλόα. Ο πρόεδρος πήγε να της σφίξει το χέρι ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, γεγονός που είχε προκαλέσει σάλο.

Η μητέρα είχε ζητήσει από τον αρχηγό του κράτους να τη βοηθήσει να εξασφαλίσει θεώρηση διαβατηρίου για να πάει να δει τον γιο της στη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου εκτίει την ποινή του στις ΗΠΑ.

Δεν μπόρεσε να πάει ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

