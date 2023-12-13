Το θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» επαναφέρουν Τούρκοι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ισχυρίζονται πως τα νησιά δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ενώ και εκφράζουν φόβους για επέκταση των χωρικών υδάτων από την Ελλάδα.

«Θέλω να πιστεύω πως δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις θέσεις της Τουρκίας (για την Γαλάζια πατρίδα) καθώς αυτό θα είναι το χειρότερο ράπισμα στο μέλλον της Τουρκίας. Οποιαδήποτε υποχώρηση θα έχει τέτοιο αποτέλεσμα καθώς είδαμε τα θετικά των ενεργειών μας, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου του Γενίσεχιρ, Γιασάρ Χατζησαλίχογλου.

«Τα σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας καλύπτουν όλες τις θάλασσες μας, είναι η συνέχεια των συνόρων μας» είπε ο Τούρκος ακαδημαϊκός, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

«Όπως είναι σημαντική μια σπιθαμή εδάφους μας έτσι είναι σημαντική και η μια σταγόνα από τις θάλασσες μας. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας σε αυτά τα μέρη δίχως να παραβιάζουμε τα δικαιώματα των άλλων. Για την Ανατολική Μεσόγειο έχουμε κάνει πολλές προσκλήσεις τις έχει κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Εμείς διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο κα είναι φανερό ποιοι διαθέτουν ακτές εκεί» συνέχισε.

Για την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα είπε:

«Aν ισχυριστούν πως όλα τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, σε αυτό δεν υπάρχει καμία λογική. Όπως και αν επεκτείνουν (οι Ελληνες) τα χωρικά ύδατα από τα 6 μίλια στα 12 μίλια - αν και στη Συνθήκη της Λωζάνης είναι 3 μίλια» δήλωσε ο Χατζησαλίχογλου.

Πηγή: skai.gr

