Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες κατά των εννέα Αιγύπτιων που κατηγορούνταν ως διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου το 2023, καθώς το δικαστήριο δήλωσε ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση δεδομένου ότι το ναυάγιο συνέβη σε διεθνή ύδατα, μεταδίδει το Reuters.

Οι 9 Αιγύπτιοι, ηλικίας μεταξύ 21 και 41 ετών, συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το ναυάγιο και έκτοτε παρέμεναν προφυλακισμένοι, με τις κατηγορίες της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της πρόκλησης ναυαγίου και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Σημειώνεται πως αρνήθηκαν κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, πάνω από 100 διασώθηκαν ενώ περίπου 800 άνθρωποι φαίνεται ότι επέβαιναν στο αλιευτικό.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από το πλήθος, το οποίο είχε συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί. Νωρίτερα, δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ ΜΑΤ και του μπλοκ του ΠΑΜΕ που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δυο ατόμων, ενώ έγιναν και 3 προσαγωγές. Ένταση σημειώθηκε και με τον πρώην Υπουργό και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Θεόδωρο Δρίτσα τον οποίο οι αστυνομικές δυνάμεις μαζί και με άλλους διαδηλωτές δεν τους άφησαν να περάσουν προς τα δικαστήρια.

