Ο ισραηλινός στρατός απέσυρε όλα τα χερσαία στρατεύματα από τη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Κυριακής, αφήνοντας μονάχα μία ταξιαρχία εκεί, έξι μήνες μετά την έναρξη των επιχειρήσεών του, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ένας εκπρόσωπος Τύπου του.

«Σήμερα, Κυριακή 7 Απριλίου, η 98η μεραρχία καταδρομέων του ισραηλινού στρατού τελείωσε την αποστολή της στη Χαν Γιουνίς. Η μεραρχία αποχώρησε από τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου (…) να προετοιμαστεί για μελλοντικές επιχειρήσεις», ανέφερε ο στρατός σε ένα δελτίο τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο. Σε ερώτηση του AFP εάν αυτό σημαίνει ότι όλα τα στρατεύματα αποχώρησαν από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απάντησε: «ναι».

Ο στρατός ξεκαθάρισε ότι μια «σημαντική δύναμη» θα συνεχίσει να επιχειρεί στον παλαιστινιακό θύλακα βάσει των στρατηγικών αναγκών του.

«Μια σημαντική δύναμη της οποίας ηγείται η 162η μεραρχία και η ταξιαρχία Nahal συνεχίζει να επιχειρεί στη Λωρίδα της Γάζας για να εγγυηθεί την ελευθερία δράσης του στρατού και την ικανότητά του να συνεχίσει επιχειρήσεις ακριβείας που βασίζονται στις υπηρεσίες πληροφοριών», υπογραμμίζεται στο δελτίο τύπου.

Ο στρατός μειώνει τον αριθμό των στρατευμάτων του στη Γάζα από την αρχή του έτους για να ανακουφίσει τους εφέδρους και υπό την ολοένα και αυξανόμενη πίεση από τη σύμμαχό του Ουάσιγκτον για να βελτιώσει την κατάσταση σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Οι IDF δεν έδωσαν πάντως περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους ή τον αριθμό των στρατιωτών που αφορά.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz γράφει ότι η απόσυρση του πεζικού από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας οφείλεται στο γεγονός ότι ο στρατός έχει πετύχει εκεί τους στόχους του.

Σύμφωνα με έναν αξιωματικό του στρατού που επικαλείται η εφημερίδα «δεν χρειάζεται να παραμείνουμε στον τομέα χωρίς να υπάρχει (στρατηγική) ανάγκη».

«Η 98η μεραρχία διέλυσε τις ταξιαρχίες της Χαμάς στη Χαν Γιουνίς και σκότωσε χιλιάδες μέλη της. Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε».

Οι εκτοπισμένοι Παλαστίνιοι της Χαν Γιουνίς, ένα μέρος μονάχα των εκτοπισμένων, μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφότου βρήκαν καταφύγιο στη Ράφα, νοτιότερα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, σύμφωνα με αυτόν τον αξιωματικό.

Σήμερα, ένας φωτορεπόρτερ του AFP είδε δεκάδες ανθρώπους να φεύγουν από τη Ράφα με κατεύθυνση τη Χαν Γιουνίς, πεζή, με αυτοκίνητο ή με κάρα.

Η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων λαμβάνει χώρα την ώρα που η Αίγυπτος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν νέο γύρο συνομιλιών, ο οποίος στοχεύει στην επίτευξη μιας εκεχειρίας και μιας συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων.

Δεν είναι σαφές εάν η απόσυρση θα καθυστερήσει την εδώ και καιρό επαπειλούμενη εισβολή στην πόλη Ράφα, στη νότια Γάζα, για την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως είναι αναγκαία προκειμένου να εξαλειφθεί η οργάνωση Χαμάς που κυβερνά τον παλαιστινιακό θύλακα.

Κάτοικοι της πόλης Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, που βρέθηκε τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο ισραηλινών βομβαρδισμών, δήλωσαν πως είδαν ισραηλινές δυνάμεις να αποχωρούν από το κέντρο της πόλης και να υποχωρούν στις ανατολικές συνοικίες της.

Στο επίκεντρο ο Λίβανος και το Ιράν

Έξι μήνες εχθροπραξιών στη Γάζα έχουν καταπονήσει τον ισραηλινό στρατό και την οικονομία της χώρας. Πολλοί Ισραηλινοί ειδικοί σε θέματα ασφαλείας λένε πως τώρα διακρίνουν μια μεγαλύτερη απειλή από τη στηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Το Ισραήλ βρίσκεται επίσης σε συναγερμό για μια πιθανή επίθεση αντιποίνων από το Ιράν, ως αντίδραση στη δολοφονία Ιρανών στρατηγών την 1η Απριλίου.

Η μείωση των στρατευμάτων από το Ισραήλ στη Γάζα λαμβάνει χώρα εν μέσω της ολοένα και αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Ισραήλ να βελτιώσει τις συνθήκες σε ανθρωπιστικό επίπεδο στη Γάζα και να εργαστεί με στόχο την εφαρμογή μιας εκεχειρίας, προειδοποιώντας πως η στήριξη των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξαρτηθεί από αυτό.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν, ένας πιστός υποστηρικτής του Ισραήλ, επιδιώκει να αξιοποιήσει το θέμα της αμερικανικής βοήθειας ως έναν τρόπο για να ασκήσει πίεση στη συμπεριφορά του ισραηλινού στρατού.

Ο Τζο Μπάιντεν προτρέπει επίσης τους ηγέτες της Αιγύπτου και του Κατάρ να ασκήσουν πιέσεις στη Χαμάς για να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία και να συνάψει μια συμφωνία για τους ομήρους ενόψει ενός νέου γύρου συνομιλιών στο Κάιρο.

Περισσότεροι από 130 όμηροι παραμένουν υπό αιχμαλωσία στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε μια εκεχειρία έπειτα από έξι μήνες πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, εωσότου οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα απελευθερωθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.