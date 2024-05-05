Ρουκετοπόλεμος στη Χίο: Το υπερθέαμα στο Βροντάδο - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες ρουκέτες δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στο Βροντάδο της Χίου μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Οι ρουκετατζήδες του Βροντάδου πιστοί στο ραντεβού τους όπως κάθε χρόνο, γιόρτασαν την Ανάσταση με φαντασμαγορικό τρόπο τηρώντας το έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Φέτος η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη, καθώς υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν το έθιμο περίπου 20.000 θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Πώς καθιερώθηκε ο ρουκετοπόλεμος

Ο Ρουκετοπόλεμος είναι ένα έθιμο που τηρείται κάθε Πάσχα στο Βροντάδο της Χίου κατά το οποίο το βράδυ της Ανάστασης χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες εκτοξεύονται ανάμεσα στις δυο εκκλησίες της περιοχής, την Παναγία Ερειθιανή και τον Άγιο Μάρκο. Οι Παναγούσοι (ενορίτες της Παναγίας Ερειθιανής) έχουν ως στόχο να πετύχουν με τις ρουκέτες τους τον τρούλο και το έμβλημα του Αγίου Μάρκου ενώ οι Αγιομαρκούσοι (ενορίτες του Αγίου Μάρκου) το ρολόι του καμπαναριού της Παναγίας Ερειθιανής. Η προετοιμασία γίνεται αρκετούς μήνες πριν όπου οι ομάδες των δύο ενοριών φτιάχνουν το "εκρηκτικό κοκτέιλ" από κάρβουνο, νίτρο και θειάφι και το τοποθετούν στις ρουκέτες. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου οι ρουκέτες στήνονται σε ξύλινες βάσεις, τους ρουκετοσύρτες, προκειμένου να πάρουν την κατάλληλη τροχιά και να πετύχουν το στόχο τους. Ο ανοιξιάτικος ουρανός κατακλύζεται από τις πολύχρωμες λάμψεις και τους κρότους χιλιάδων φλεγόμενων ρουκετών που δημιουργούν μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα εντυπωσιάζοντας όλους τους επισκέπτες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπου οι Βρονταδούσοι χρησιμοποιούσαν μικρά κανόνια με δυνατούς κρότους για τον εορτασμό του Πάσχα, αλλά οι Τούρκοι υπό το φόβο ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους, τα απαγόρεψαν και τα αντικατέστησαν με αυτοσχέδιες ρουκέτες. Την Κυριακή του Πάσχα γίνεται η καταμέτρηση των ρουκετών που βρήκαν το στόχο τους και αναδεικνύεται ο νικητής. Οι δύο "αντίπαλες" ενορίες δίνουν ξανά ραντεβού για την επόμενη χρονιά διατηρώντας έτσι την παράδοση πολλών χρόνων.

Πηγή: chiosphotos.gr/

