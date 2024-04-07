Ένας εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου εκτίμησε σήμερα Κυριακή ότι η απόσυρση που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός από το νότιο τμήμα της Γάζας είναι πιθανόν απλά μια περίοδος «ανάπαυσης» για τα στρατεύματά του.

«Σύμφωνα με όσα κατανοούμε και βάσει των δημοσίων ανακοινώσεών τους, πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα διάστημα ανάπαυσης και ανεφοδιασμού για αυτά τα στρατεύματα, που βρίσκονται στο πεδίο εδώ και τέσσερις μήνες», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Όπως επισήμανε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η ισραηλινή απόσυρση «δεν είναι απαραίτητα» ενδεικτική μιας «νέας επερχόμενης επιχείρησης για αυτά τα στρατεύματα».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα πως απέσυρε τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως από την πόλη Χαν Γιουνίς, έπειτα από μήνες σφοδρών μαχών εναντίον της Χαμάς, που οδήγησαν σε μια ανθρωπιστική καταστροφή και προκάλεσαν θύελλα επικρίσεων σε βάρος του Ισραήλ, μεταξύ άλλων εκ μέρους των συμμάχων του.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη Ράφα όπου, παρά την ανησυχία πολλών ξένων κρατών, το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διεξάγει μια χερσαία επιχείρηση ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας έχουν βρει εκεί καταφύγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

