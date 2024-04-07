Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε μια εκεχειρία έπειτα από έξι μήνες πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, εωσότου οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα απελευθερωθούν.

«Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των ομήρων. Αυτό δεν θα συμβεί» ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης έκανε τις δηλώσεις αυτές στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, την ώρα που ένας νέος γύρος συνομιλιών για την επίτευξη μιας εκεχειρίας αναμένεται να ξεκινήσει στην Αίγυπτο.

Ο Νετανιάχου τόνισε πως παρά την αυξανόμενη πίεση από τη διεθνή κοινότητα, το Ισραήλ δεν θα ενδώσει στις «ακραίες» αξιώσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ είναι «ένα βήμα από τη νίκη» στον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε ένα βήμα από τη νίκη. Όμως, το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί είναι οδυνηρό και σπαρακτικό», παραδέχθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

