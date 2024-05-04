Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Μπουένος Άιρες και της Μαδρίτης ξέσπασε μετά το σχόλιο Ισπανού υπουργού ο οποίος είπε ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι παίρνει ναρκωτικά.

Το Μπουένος Άιρες κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι θέτει σε κίνδυνο τις γυναίκες και οδηγεί την Ισπανία στη φτώχεια, δήλωση που χαρακτηρίστηκε «αβάσιμη» από τη Μαδρίτη.

Όλα ξεκίνησαν από το σχόλιο, το βράδυ της Παρασκευής, του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε. «Είδα τον Μιλέι στην τηλεόραση» όταν έκανε προεκλογική εκστρατεία, είπε ο υπουργός σε ένα συνέδριο που οργάνωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα. «Αγνοώ αν ήταν πριν ή αφού πήρε (…) ουσίες (…). Σκέφτηκα: δεν είναι δυνατόν να κερδίσει τις εκλογές. Υπάρχουν πολλοί κακοί άνθρωποι που, όντας αυτοί που είναι, έφτασαν στην κορυφή», πρόσθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Μιλέι και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μιλέι έσπευσε να απαντήσει στις δηλώσεις του Πουέντε με μια πολύ οξεία ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, όπου κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι οδηγεί τον ισπανικό λαό «στη φτώχεια και τον θάνατο».

«Ο Σάντσεθ βάζει σε κίνδυνο τη μεσαία τάξη με τη σοσιαλιστική πολιτική του που φέρνει μόνο φτώχεια και θάνατο» και υπονόμευσε «την ενότητα του βασιλείου, συνάπτοντας συμφωνία με τους αυτονομιστές» ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει «την παράνομη μετανάστευση» θέτοντας σε κίνδυνο τις Ισπανίδες, υποστήριξε.

Ο Μιλέι είπε επίσης ότι ο Σάντσεθ «έχει πιο σημαντικά προβλήματα να λύσει, όπως τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της συζύγου του», για τις οποίες ωστόσο η εισαγγελία έχει προτείνει να μπουν στο αρχείο.

Η Μαδρίτη απάντησε με τη σειρά της στον Μιλέι, με μια ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στην οποία «απορρίπτει κατηγορηματικά» τις «αβάσιμες» δηλώσεις του προέδρου της Αργεντινής «που δεν ανταποκρίνονται στις σχέσεις των δύο χωρών και των αδελφών λαών» τους.

Ο Μιλέι θα επισκεφθεί σε δύο εβδομάδες την Ισπανία για να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση που οργανώνει το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Vox. Δεν πρόκειται όμως να συναντηθεί ούτε με τον πρωθυπουργό, ούτε με τον βασιλιά της χώρας.

Στις προεδρικές εκλογές της Αργεντινής ο Πέδρο Σάντσεθ στήριξε ανοιχτά τον αντίπαλο του Μιλέι, τον Σέρχιο Μάσα και δεν τηλεφώνησε στον νέο πρόεδρο για να τον συγχαρεί μετά τη νίκη του.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας περιορίστηκε να ευχηθεί «καλή επιτυχία στην Αργεντινή σε αυτό το νέο βήμα», χωρίς να αναφέρει το όνομα του Χαβιέρ Μιλέι. Αντιθέτως, ο ηγέτης του Vox Σαντιάγκο Αμπασκάλ πήγε στο Μπουένος Άιρες και παρέστη στην ορκωμοσία του Μιλέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

