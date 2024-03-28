Οι Aρχές της Κολομβίας διέταξαν χθες να εγκαταλείψουν τη χώρα «διπλωμάτες της πρεσβείας της Αργεντινής» στην Μπογοτά, έπειτα από βαριές δηλώσεις του αργεντινού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, που χαρακτήρισε σε συνέντευξή του τον Kολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο «δολοφόνο» και «τρομοκράτη».

Εξαιτίας των δηλώσεών του, «η κολομβιανή κυβέρνηση διέταξε την απέλαση διπλωματών της πρεσβείας της Αργεντινής στην Κολομβία», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει ούτε τα καθήκοντα, ούτε τον αριθμό των υπό απέλαση στελεχών της αντιπροσωπείας.

Η κολομβιανή διπλωματία καταδίκασε τη «συνέντευξη στο CNN κατά την οποία (ο Χαβιέρ Μιλέι) εκφράστηκε με συκοφαντικό τρόπο για τον Kολομβιανό πρόεδρο» Πέτρο.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αποσπάσματα της συνέντευξης και αναπαρήγαγαν σχόλια του προέδρου Μιλέι εναντίον του προέδρου Πέτρο: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από κάποιον που ήταν δολοφόνος τρομοκράτης», είπε ο αρχηγός του κράτους της Αργεντινής.

Για το Κολομβιανό ΥΠΕΞ, «οι εκφράσεις του αργεντινού προέδρου πλήττουν την εμπιστοσύνη της χώρας μας, καθώς και την αξιοπρέπεια του προέδρου Πέτρο, ο οποίος εξελέγη δημοκρατικά» το καλοκαίρι του 2022. Ο σοσιαλδημοκράτης βετεράνος της πολιτικής είναι ο πρώτος αρχηγός του κολομβιανού κράτους που ανήκει στην αριστερά.

Οι λεπτομέρειες για τις απελάσεις «θα διακοινωθούν στην πρεσβεία της Αργεντινής» μέσω των συνηθισμένων «διπλωματικών διαύλων» , συμπλήρωσε η Μπογοτά.

Το Μπουένος Άιρες δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μιλέι προσέβαλε τον Κολομβιανό πρόεδρο, βλάπτοντας τις ιστορικές σχέσεις αδελφοσύνης» των δύο κρατών, θύμισε το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Μπογοτά και στο Μπουένος Άιρες είναι σταθερές ιστορικά. Όμως εισήλθαν σε τροχιά επιδείνωσης αφότου ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2023 την εξουσία στην Αργεντινή ο Χαβιέρ Μιλέι, ακραίος φιλελεύθερος που όχι σπάνια εκφράζει ακροδεξιές θέσεις.

Ο πρεσβευτής της Κολομβίας στην Αργεντινή, ο Καμίλο Ρομέρο, ανακλήθηκε στη χώρα του για διαβουλεύσεις στα μέσα Ιανουαρίου. Τότε, ο κ. Μιλέι είχε χαρακτηρίσει τον κ. Πέτρο «κομμουνιστή δολοφόνο που οδεύει να βυθίσει την Κολομβία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

