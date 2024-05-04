Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Βραζιλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 56 ανθρώπους ενώ τουλάχιστον άλλοι 67 αγνοούνται, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, σχεδόν 25.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αφού οι καταιγίδες έπληξαν περισσότερες από τις μισές από τις 497 πόλεις της Πολιτείας αυτής που συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

Από τα νερά καταστράφηκαν δρόμοι και γέφυρες σε πολλές περιοχές. Προκλήθηκαν επίσης κατολισθήσεις και κατέρρευσε εν μέρει ένα φράγμα σε έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό. Υπάρχει εξάλλου κίνδυνος να καταρρεύσει και ένα δεύτερο φράγμα, στην πόλη Μπέντο Γκονσάλβες.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, ο ποταμός Γκουαϊμπα υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τους δρόμους. Το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο Αλέγκρε ανέστειλε όλες τις πτήσεις επ’ αόριστον.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Εντουάρντο Λέιτε είπε στους δημοσιογράφους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Σήμερα αναμένονται και πάλι βροχές στις βόρειες περιοχές της Πολιτείας και οι αρχές προέτρεψαν όσους ζουν σε κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

