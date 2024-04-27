Χιλιάδες υποστηρικτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος ταξίδεψαν από ολόκληρη την Ισπανία για να συμμετάσχουν σήμερα Σάββατο σε συλλαλητήριο στη Μαδρίτη και να ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωσή του αυτή την εβδομάδα ότι πιθανόν να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία.

Την Τετάρτη ο Σάντσεθ δήλωσε ότι θα αποσυρθεί "για μερικές ημέρες" για να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης καθώς δικαστήριο της Μαδρίτης άνοιξε προκαταρκτική έρευνα για τις επιχειρηματικές υποθέσεις της συζύγου του Μπεγκόνια Γκόμεθ.

Los que viajan en Falcon y se desplazan en coche oficial, los que se compran casas al contado, los que dan contratos a dedo a los amigos y colocan a sus familiares, cantan "La internacional" para hacernos creer que son proletarios.



Menudos jetas, el PSOE.pic.twitter.com/P6tICoP49P — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 27, 2024

Ο Σάντσεθ είπε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας λάσπης εις βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του από πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος της συζύγου του και δήλωσε ότι θα ανακοινώσει την απόφαση για το μέλλον του τη Δευτέρα.

"Πρωθυπουργέ μείνε, Πέδρο μείνε. Είμαστε μαζί σου", είπε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Μαρία Χεσούς Μοντέρο σε συνάντηση της ομοσπονδιακής επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο αρχηγείο του στην Μαδρίτη.

Hoy el PSOE se ha pasado de la RAYA. pic.twitter.com/OkqPedYjtJ — Danny el AntiRojo 🐸🇪🇸🐸 (@Dannyelsan1613) April 27, 2024

Έξω από τα γραφεία υποστηρικτές του κόμματος, πολλοί κουνώντας σημαίες ή έχοντας βαμμένα τα πρόσωπά τους, είχαν βάλει δημοφιλή τραγούδια της ποπ και φώναζαν συνθήματα υπέρ της παραμονής του Σάντσεθ στην εξουσία.

Περίπου 12.500 υποστηρικτές του συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση.

Las juventudes del PSOE dándolo todo en Ferraz. pic.twitter.com/TGqzA0SAjP — Olga 🇪🇦 (@OlgaPatriaVOX) April 27, 2024

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταδικάσει την κίνηση του Σάντσεθ.

"Ζητώ από όλους τους πολίτες να μην ξεγελαστούν. Η Ισπανία δεν έχει πρόβλημα, αυτός που έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη είναι ο Σάντσεθ, η κυβέρνησή του, το κόμμα του και ο κύκλος του. Αφήστε τους να το λύσουν", είπε ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, σε συνάντηση στην Ταραγόνα της Καταλονίας.

Την Πέμπτη η εισαγγελία της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ζήτησε να απορριφθεί η υπόθεση για διαφθορά σε βάρος της συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού και δήλωσε ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση που έλαβε δικαστήριο της Μαδρίτης να εξετάσει μια ιδιωτική καταγγελία που κατέθεσε μια ομάδα κατά της διαφθοράς σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ για αθέμιτη άσκηση επιρροής και επιχειρηματική διαφθορά.

Από την πλευρά της, η εν λόγω ομάδα, η Manos Limpias (Καθαρά Χέρια), δήλωσε ότι στήριξε την αγωγή της σε πληροφορίες των ΜΜΕ και πως δεν μπορεί να εγγυηθεί για την εγκυρότητά τους. Ο Σάντσεθ ανήλθε στην εξουσία το 2018.

🔴 El PSOE apenas logra reunir a 12.500 simpatizantes en apoyo de Sánchez, ni siquiera el 10% de los afiliados pic.twitter.com/tQQjtKY4Bt — La Razón (@larazon_es) April 27, 2024

Πηγή: skai.gr

