Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ζευγάρι αρχαιοκάπηλων και την 83χρονη συνεργό τους

Συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη τους , ενός 61χρονου ημεδαπού, της 55χρονης συζύγου του και μίας 83χρονης γυναίκας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των αρχαιοτήτων.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες των συλληφθέντων, στις περιοχές Καλαμαριάς και Πανοράματος, καθώς και σε ημιυπόγειο αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι στην Καλαμαριά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής σημασίας που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στην οικία και τον αποθηκευτικό χώρο των δύο πρώτων ατόμων βρέθηκαν:

- Χρυσός δακτύλιος με ημιπολύτιμο δακτυλιόλιθο και εσώγλυφη παράσταση.

- Ξύλινη φορητή εικόνα με παράσταση Παναγίας στον εικονογραφικό τύπο Ρόδον το Αμάραντον, κυριότητας της 83χρονης, σύμφωνα με Βεβαίωση κυριότητας.

- Δύο ξύλινες φορητές εικόνες με παραστάσεις Αγίου Βασιλείου και Αγίου Παντελεήμωνος, επίσης κυριότητας της 83χρονης, σύμφωνα με Βεβαίωση κυριότητας.

- Τέσσερις ξύλινες φορητές εικόνες με παραστάσεις Προφήτη Ηλία, Αγίου Λαζάρου, Αγίας Ειρήνης και Αγίας Τριάδας, αντίστοιχα.

- Μεταλλικός σταυρός.

- Ελλειψοειδές μεταλλικό εικονίδιο με παράσταση Ευαγγελισμού Θεοτόκου.

- Μεταλλικό εγκόλπιο με παράσταση Αρχαγγέλου και Αγίου Γεωργίου.

- Μεταλλικό εικονίδιο με παράσταση Αγίου Δημητρίου.

- Μεταλλικό τρίπτυχο εικονίδιο με κρίκο ανάρτησης και παράσταση Αγίου Γεωργίου και Αρχαγγέλων.

- Ξύλινη δίπτυχη κασετίνα, με εσωτερική υφασμάτινη επένδυση, περιέχουσα τρία αντικείμενα και συγκεκριμένα, μεταλλικό σταυρό ευλογίας με ξύλινο πυρήνα, μεταλλική κυκλική βάση του σταυρού και αυτοτελή μικρό μεταλλικό σταυρό με κρίκο ανάρτησης στο πάνω μέρος του σταυρού, κατασκευασμένα με συρματερή τεχνική και κοκκίδωση με επίθετους ημιπολύτιμους λίθους.

- Μπρούτζινο 'Αγιο Ποτήριο με κωνική βάση.

- Μπρούτζινο κοχλιάριο Θείας Κοινωνίας με σταυροειδή απόληξη.

- Μεταλλικό τρίπτυχο με διάφορες αγιολογικές παραστάσεις, με σμάλτο σε πράσινο, ερυθρό, κυανό και λευκό χρώμα.

- Μεταλλικό τρίπτυχο με παραστάσεις και μεταλλική αλυσίδα.

- Μεταλλικό τρίπτυχο με ανάγλυφες παραστάσεις.

- Ενεπίγραφο, μεταλλικό ανάγλυφο πλακίδιο, με παράσταση Κωνσταντίνου και Ελένης.

- Δύο ελασμάτινα πάμφυλλα με παραστάσεις.

- Μεταλλικός σταυρός με ανάγλυφες παραστάσεις, αναρτημένος από επιμήκη αλυσίδα.

- Βεβαίωση κυριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης στο όνομα της 83χρονης.

Στην οικία της 83χρονης:

-Δύο φύλλα τριπτύχου, 'Αγιος Νικόλαος και 'Αγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος, αντίστοιχα,

- Δύο εικόνες, Παναγίας Βρεφοκρατούσα Οδηγήτριας και Αποστόλου Λουκά, αντίστοιχα,

- Μεταλλικό πολύπτυχο με ενσωματωμένες εικόνες αγίων, 10 εικόνες αγίων σε έξι μεταλλικά πλαίσια

- Ένα ασημένιο αρχαίο νόμισμα, εμπροσθότυπος κεφαλή, οπισθότυπος λύρα, τα οποία επιδείχθηκαν σε αρμόδιους αρχαιολόγους και διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το σύνολο των κατασχεθέντων αποστέλλεται στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων για φύλαξη, εξέταση και τελική αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

