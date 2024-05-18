Πέλλα: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη από την Πέλλα. Με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης συγγενούς της κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ

Αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας εξιχνίασαν την υπόθεση και σχημάτισαν δικογραφία για απάτη σε βάρος αλλοδαπής γυναίκας, η οποία εμπλέκεται σε ακόμη μία περίπτωση. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της 9ης Μαΐου 2024, γυναίκα συνεργός της, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενη την γιατρό και με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου της ζήτησε χρήματα.

Με αυτό τον τρόπο, την έπεισε να αφήσει έξω από το σπίτι της, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της ηλικιωμένης, τα οποία παρέλαβε η προαναφερθείσα αλλοδαπή γυναίκα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή της σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

- Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού σας προσώπου.

- Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

- Μην κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο προς επιβεβαίωση.

-Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

- Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση - ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

- Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.