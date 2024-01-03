Τουλάχιστον 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν, και 141 τραυματίστηκαν, στις δύο εκρήξεις κοντά στον τάφο του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί στην επαρχία Κερμάν, σύμφωνα με νέες αναφορές των διασωστικών αρχών, σε αυτό που Ιρανοί αξιωματούχοι αποκαλούν «τρομοκρατική επίθεση».



Ορισμένοι εκ των 141 τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε 700 μέτρα μακριά από τον τάφο του μάρτυρα Κασέμ Σουλεϊμανί και η δεύτερη έκρηξη έγινε ένα χιλιόμετρο μακριά από αυτόν» αναφέρει το πρακτορείο IRNA.



«Πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν στην τέταρτη επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του στρατηγού Σουλεϊμανί στην πόλη του Κερμάν όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις».



Τα πλάνα υποδεικνύουν ότι η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε περίπου 15 λεπτά μετά την πρώτη. Μια καθυστερημένη δεύτερη έκρηξη χρησιμοποιείται συχνά από τρομοκράτες για να στοχεύσουν το προσωπικό έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίνεται στη σκηνή του πρώτου χτυπήματος και να προκαλέσει περισσότερα θύματα.



Οι άνθρωποι ακούγονται να ουρλιάζουν σε πλάνα της κρατικής τηλεόρασης.



Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Κερμάν, Ραχμάν Τζαλάλι, αποκάλεσε την επίθεση «τρομοκρατική», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Nεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκρήξεις προήλθαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες κοντά στο νεκροταφείο, που πυροδοτήθηκαν με τηλεχειριστήριο.



Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν αρχικά ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις εκρήξεις και στο χάος που ακολούθησε, αλλά ήδη από τα πρώτα λεπτά των εκρήξεων θεωρούνταν ότι απολογισμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με το alarabiya οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο νεκροταφείο όπου είναι θαμμένος ο κορυφαίος ιρανός στρατιωτικός διοικητής.

Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Irib μετέδωσε αρχικά ότι άλλοι 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η υπηρεσία ειδήσεων Al Mayadeen δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για πιθανότητα να προκλήθηκαν εκρήξεις από φιάλες αερίου, αλλά οι επίσημες πηγές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει φτάσει στο σημείο του συμβάντος. Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να φροντίζουν τραυματίες στην τελετή.

«Οι ομάδες μας ταχείας απόκρισης απομακρύνουν τους τραυματίες... Όμως υπάρχουν πλήθη που μπλοκάρουν δρόμους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρεζά Φαλάχ, επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην επαρχία Κερμάν.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή με αφορμή την 4η επέτειο θανάτου του Σουλεϊμανί.

Ο Σολεϊμανί, ο οποίος για περισσότερες από δύο δεκαετίες ηγήθηκε της Δύναμης Κουντς, του ξένου τμήματος επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Ποιος ήταν ο Κασέμ Σουλεϊμανί

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020, σε ηλικία 62 ετών, στη διάρκεια επίθεσης με αμερικανικό drone στο Ιράκ. Πρόσωπο-κλειδί του ιρανικού καθεστώτος, ήταν επίσης από τα πιο δημοφιλή δημόσια πρόσωπα στη χώρα.

Αφού υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο Σουλεϊμανί ανήλθε γρήγορα στην κλίμακα της ιεραρχίας και έγινε επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που έχει επιφορτιστεί με τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον «αδελφικό και φιλικό» ιρανικό λαό για τις φονικές εκρήξεις κοντά στον τάφο του Κασέμ Σουλεϊμανί στη γενέτειρα Κερμάν.

