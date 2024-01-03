Έρευνα διεξάγει η εισαγγελία της Ρώμης με αντικείμενο νοθευμένο ελαιόλαδο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήσαν 50 εστιατόρια της Ρώμης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρόκειται για σπορέλαιο με χλωροφύλλη και βήτα καροτίνη, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από εστιατόρια που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, κυρίως στην περιοχή του Πάνθεον, της Πιάτσα Ναβόνα και της Φοντάνα Ντι Τρέβι.

Η έρευνα έχει επεκταθεί και στην Κάτω Ιταλία, στην Απουλία, όπου βρίσκεται ένας αδήλωτος παραγωγός ο οποίος, σύμφωνα με τον Τύπο, ευθύνεται για την νοθεία. Το «ελαιόλαδο μαϊμού» διατίθετο έναντι 3 ευρώ το λίτρο, ενώ η κανονική του τιμή είναι 9 ευρώ, και υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι αρκετοί ιδιοκτήτες εστιατορίων γνώριζαν πως στην πραγματικότητα επρόκειτο για χρωματισμένο σπορέλαιο.

Τα μπουκάλια έγραφαν «αγνό παρθένο ελαιόλαδο ιταλικής παραγωγής» και με την όλη απάτη φέρεται να πωλήθηκαν μεγάλες ποσότητες σπορέλαιου, πιθανότατα δεκάδες τόνοι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και, σύμφωνα με ειδικούς, στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ πιθανό να εμπλέκεται και η ιταλική μαφία, η οποία, με τον τρόπο αυτό, «ξεπλένει» ένα μέρος από τα παράνομα κέρδη της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.