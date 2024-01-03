Το Ιράν κήρυξε εθνικό πένθος για την Πέμπτη μετά από δύο εκρήξεις στο Κερμάν στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 103 άνθρωποι, και 141 τραυματίστηκαν.



Οι φονικές εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στον τάφο του σκοτωμένου στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί στα νότια της χώρας.

«Μετά το τρομοκρατικό επεισόδιο στο Κερμάν, η κυβέρνηση κήρυξε την αυριανή (Πέμπτη) ημέρα δημόσιου πένθους σε όλη τη χώρα», ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση.

