Άλμα παραμονής με τριάρα στο Σέφιλντ για τη Νότιγχαμ

Πεισματάρα Νότιγχαμ βάζει... κόντρα στον υποβιβασμό! Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, πήγε στο «Μπράμαλ Λέιν» με την πλάτη στον τοίχο, όμως με μια τρομερή εμφάνιση επικράτησε 3-1 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και έγινε το μεγάλο φαβορί για την παραμονή στην Premier League δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε!

Σε δύσκολη θέση πλέον η Μπέρνλι η οποία μετά από τρία σερί θετικά αποτελέσματα, ταπεινώθηκε στο «Τερφ Μουρ» από τη Νιούκαστλ με το βαρύ 4-1 και πλέον βρίσκεται στο -5 από τη Νότιγχαμ!

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (3/5)

Λούτον-Έβερτον 1-1

(31' Αντεμπάγιο - 24' πεν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Σάββατο (4/5)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 3-0

(43' Σάκα, 70' Tροσάρ, 90'+7' Ράις)

Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-4

(87' Γκούντμουνσον-19' Γουίλσον, 35' Λόνγκσταφ, 40' Γκιμαράες, 55' Ίσακ)

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3

(17' Μπρέρεντον - 27' 68' Χάντσον Οντόι, 51' Γέιτς)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς (19:30)

Κυριακή (5/5)

Μπράιτον-Αστον Βίλα (16:00)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα (6/5)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (37ης) αγωνιστικής:

Σάββατο (11/5)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)

Γουέστ Χάμ-Λούτον (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Έβερτον-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μπόρνμουθ-Μπρέτφορντ (17:00)

Νιούκαστλ-Μπράιτον (17:00)

Τότεναμ-Μπέρνλι (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (19:30)

Κυριακή (12/5)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα (13/5)

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)

