Άλμα παραμονής με τριάρα στο Σέφιλντ για τη Νότιγχαμ

Πεισματάρα Νότιγχαμ βάζει... κόντρα στον υποβιβασμό! Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, πήγε στο «Μπράμαλ Λέιν» με την πλάτη στον τοίχο, όμως με μια τρομερή εμφάνιση επικράτησε 3-1 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και έγινε το μεγάλο φαβορί για την παραμονή στην Premier League δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε!
Σε δύσκολη θέση πλέον η Μπέρνλι η οποία μετά από τρία σερί θετικά αποτελέσματα, ταπεινώθηκε στο «Τερφ Μουρ» από τη Νιούκαστλ με το βαρύ 4-1 και πλέον βρίσκεται στο -5 από τη Νότιγχαμ!
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (3/5)
Λούτον-Έβερτον 1-1
(31' Αντεμπάγιο - 24' πεν. Κάλβερτ-Λιούιν)
Σάββατο (4/5)
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 3-0
(43' Σάκα, 70' Tροσάρ, 90'+7' Ράις)
Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-4
(87' Γκούντμουνσον-19' Γουίλσον, 35' Λόνγκσταφ, 40' Γκιμαράες, 55' Ίσακ)
Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3
(17' Μπρέρεντον - 27' 68' Χάντσον Οντόι, 51' Γέιτς)
Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς (19:30)
Κυριακή (5/5)
Μπράιτον-Αστον Βίλα (16:00)
Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα (6/5)
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Το πρόγραμμα της επόμενης (37ης) αγωνιστικής:
Σάββατο (11/5)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)
Γουέστ Χάμ-Λούτον (17:00)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Έβερτον-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)
Μπόρνμουθ-Μπρέτφορντ (17:00)
Νιούκαστλ-Μπράιτον (17:00)
Τότεναμ-Μπέρνλι (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (19:30)
Κυριακή (12/5)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα (13/5)
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)
