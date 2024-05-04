'Αμεσα ελεύθερος αφέθηκε από τις ισραηλινές Αρχές, με παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Έλληνας αστυνομικός που νωρίτερα σήμερα τέθηκε σε κράτηση.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες διενεργήθηκε το περιστατικό και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.
