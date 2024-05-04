Λογαριασμός
Διπλωματικές πηγές: Με παρέμβαση του ΥΠΕΞ αφέθηκε ελεύθερος από τις Αρχές του Ισραήλ ο Έλληνας αστυνομικός

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες διενεργήθηκε το περιστατικό και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες

Ισραήλ

'Αμεσα ελεύθερος αφέθηκε από τις ισραηλινές Αρχές, με παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Έλληνας αστυνομικός που νωρίτερα σήμερα τέθηκε σε κράτηση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες διενεργήθηκε το περιστατικό και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

